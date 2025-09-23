千鳥大悟（45）が22日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜午後11時59分）に出演。過去に先輩の千原ジュニアの飲み会で言い放った一言を明かし、共演者を驚かせた。

番組の企画は「お笑いの未来を考える会」。芸人がお笑い界の問題点に切り込む改革案を提案した。

Aマッソの加納は「1年目は飲み会の2次会参加禁止」と提案した。「1年目ごときで1次会でたぎって2次会までついてくるようなやつは1年目以内に辞めます」と主張。大悟は「打ち上げに初めて来た感じの子で熱くなってる子で売れた子見たことないんよな」と共感した。

加納は「大悟さんが後輩の時、どなたにたぎりを見せたとか？」と質問した。大悟は「ジュニアさんとかかな」と告白。「ワシが東京行って、とがってるから他の東京芸人と誰ともしゃべってない。ジュニアさんが『飯行くか』って。『お願いします』って言って、ジュニアさんとジュニアさんの後輩芸人5、6人。とワシ1人。（ジュニアの後輩は）ワシより先輩」と飲み会に行ったことを明かした。みなみかわは「しびれるシチュエーション」と反応した。加納も「すごいなぁ」と笑った。

大悟は「（ジュニアの後輩が）旅行の話しててん。『こっちの方がうまいらしいですよ』、『この店の方がうまいねん』って盛り上がってた。ジュニアさんが『聞いたか？大悟。全然こいつらまとまらへんねん。どう思う？』って言われたときに、ホンマに今考えたら考えられんけどな、ワシが言うたせりふ、『僕ジュニアさんと旅行行くために芸人なったわけじゃない』」と衝撃の言葉を明かした。

スタジオはどよめきに包まれ、大悟は「ビギーーン！（とその場が凍りついた）。ジュニアさんは笑うてた。『そやんな！お前別にな！ 旅行の世話するために芸人なったわけじゃない。お前の方が合うてるで』。『お前の方が合うてるで』って言った瞬間こっちの後輩の（にらむ顔）」とジュニアの後輩に反感を買ったことを語った。