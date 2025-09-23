【台風情報】また“トリプル台風”か？ フィリピンの東で「台風のたまご」熱帯低気圧が発生 24時間以内に“台風”へ発達する見込み 16日間の天気シミュレーション【気象庁 台風予測 23日午後5時更新】
「台風19号」進路定まらず
気象庁によりますと、強い台風１９号は、きょう（２３日）午後３時には日本の東にあって、ゆっくりと北東に進んでいます。
【画像で解説】９月末にも新たな台風が発生か？→日本のかなり南の海上に怪しい雲の塊が発生
中心の気圧は９７０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は４０メートル、最大瞬間風速は５５メートルとなっています。
今後の進路予想は【画像①】の通りです。
詳しい情報はこちら【目次】
①「台風19号」今後の進路は？気象予報士が解説
② 今月末にも「新たな台風」が発生か？“熱帯低気圧”発生
③「今後16日間」の全国各地の天気シミュレーションをみる
「台風19号」今後の進路は？
台風の中心は、
あす（２４日）午後３時には日本のはるか東
中心の気圧は９７５ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は３５メートル、
最大瞬間風速は５０メートル
あさって（２５日）午後３時には日本のはるか東
中心の気圧は９７５ヘクトパスカル、
最大風速は３５メートル、
最大瞬間風速は５０メートル
２６日午後３時には日本の東
中心の気圧は９８０ヘクトパスカル、
最大風速は３０メートル、
最大瞬間風速は４５メートル
２７日午後３時には日本のはるか東
中心の気圧は９８５ヘクトパスカル、
最大風速は３０メートル、
最大瞬間風速は４０メートル
２８日午後３時には日本のはるか東
中心の気圧は９８６ヘクトパスカル、
最大風速は３０メートル、
最大瞬間風速は４０メートル
が予想されます。
RSK山陽放送の宮本大句見(たくみ)気象予報士によりますと、台風19号は動きが読みにくくなっているということです。
（RSK山陽放送の宮本大句見気象予報士）
「台風の移動にかかわる上空の風が弱いことが理由です。そのため、やや北へ進みながらも東や西へふらふらする見通しとなっています」
「また、予報円は『予報した時刻に、台風の中心が入る確率は70％』ということを意味しています。まだ予報円が大きいということは予報のブレ幅が大きいということを指します」
「ただ、雨と風の予想【画像②～④】では、26日(金)ごろに偏西風の強い領域が南に蛇行するタイミングで、その風に乗って日本付近からは離れていく予想になっています」
「まだ、一部のシミュレーションでは、上空の風に乗れずに日本の東で迷走して、伊豆諸島に近づくものもあるため、最新の情報に注意してください」
新たな台風が発生か？熱帯低気圧が発生
気象庁によりますと、きょう（23日）午前９時、フィリピンの東で新たな熱帯低気圧＝台風のたまごが発生したということです。
熱帯低気圧は、午後３時現在、フィリピンの東にあって南西に１時間に１５キロの速さで進んでいて、中心気圧は１００２ヘクトパスカル、最大風速は１５メートル、最大瞬間風速は２３メートルということです。
この熱帯低気圧は、24時間以内に台風へ発達する見込みです。今後の進路予測は【画像⑤】の通りです。
今後に進路はどうなる？
熱帯低気圧はその後、台風に発達する見込みで
あす（２４日）午後３時にはカロリン諸島
中心の気圧１０００ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は１８メートル
最大瞬間風速は２５メートル
あさって（２５日）午後３時にはフィリピンの東
中心の気圧９９８ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は２０メートル
最大瞬間風速は３０メートル
２６日午後３時にはフィリピンの東、
中心気圧は９９８ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は２０メートル
最大瞬間風速は３０メートル
２７日午後３時には南シナ海
中心気圧は９９６ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は２０メートル
最大瞬間風速は３０メートル
２８日午後３時には南シナ海、
中心気圧は９９２ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は２３メートル
最大瞬間風速は３５メートル
が予想されています。
この熱帯低気圧について、RSK山陽放送の宮本大句見(たくみ)気象予報士に聞いてみました。
（RSK山陽放送の宮本大句見気象予報士）
「衛星画像【画像⑥】を見ると、フィリピン付近には台風18号に伴う発達した雲があり、日本の東には台風19号の雲があります。さらに、フィリピンの東やマリアナ諸島のあたりにも雲の塊が位置している状況です」
「この、熱帯低気圧が、あす(24日)には台風に発達する見込みです」
「雨と風の予想【画像⑦～⑯】では、次第に反時計回りの渦はフィリピン付近を進み、中心付近の風速が強くなる予想【画像⑪】になっています」
「一部のシミュレーションでは南西諸島に近づくものも見られる状況です。台風に発達する見込みで、今後の動向に注意が必要です」
全国の天気への影響は？
今後の天気への影響はどうなるのか、【画像⑰～㉔】は全国各地の今後16日間の天気の予想です。
今後の気象情報に注意してください。