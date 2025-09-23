¡Ö¤¨¡© ÊÌ¿Í¤¸¤ã¤ó¡×ÅÅ·âº§¤«¤é1Ç¯...¿Íµ¤¥¢¥Ê4¥«·î¤Ö¤êSNS¹¹¿·¡¢¶á±Æ¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÁûÁ³¡ÖÁé¤»¤¹¤®¤Æ¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¡©¡×¿´ÇÛ¤ÎÀ¼Â³¡¹
¡Ö²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¡©¤Ê¤ó¤«´é¤¬°ã¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¡Ä
¡¡ºòÇ¯7·î±ÇÁü¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È·ëº§¤·¤¿¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Îµ®ÅçÌÀÆü¹á¤¬4¥«·î¤Ö¤ê¤ËSNS¤ò¹¹¿·¡£ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡5·î22Æü°ÊÍè¤ÎX¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤Çµ®Åç¤Ï¡Ö¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Çò¤¤¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö»Ñ¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤«¤é¥¹¥é¥ê¤È¤Î¤Ó¤¿ÏÓ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖÌÀÆü¹á¤Á¤ã¤óÁé¤»¤¹¤®¤Æ¤Ê¤¤¡©°ÊÁ°¤Î·ò¹¯¤Ç¼«Á³¤Ê´¶¤¸¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¨¡© ÊÌ¿Í¤¸¤ã¤ó¡×¡Ö¾¯¤·Áé¤»¤Þ¤·¤¿¤«Ž¤Ž¤Ž¤ ¥à¥ê¤Ï¤·¤Ê¤£¤Û¤¦¤¬¥¤¥¤¤Ç¤¹¥ç¡×¡ÖÉÂ¤ß¾å¤¬¤ê¤Ã¤Ý¤¤¡ÄÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡Ä¡×¡Ö²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¡©¤Ê¤ó¤«´é¤¬°ã¤¦¡×¤È¡¢¶Ã¤¤È¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ë°ìÊý¤Ç¡ÖÁ°È±Ä¹¤¤¤Î»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¡Ö¥Ó¥¸¥åÇúÈ¯¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡µ®Åç¤Ï2015Ç¯¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡Ö°Ë±¦±ÒÌç¡×¤Î¥Æ¥ì¥ÓCM¤Ë½Ð±é¡£17Ç¯4·î¤«¤é5Ç¯´Ö¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖZIP!¡×¤ÎÂè7Âå¤ªÅ·µ¤¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÃ´Åö¡£ 21Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ORICON NEWS¤¬È¯É½¤¹¤ë¡ÖÂè17²ó¹¥¤¤Ê¤ªÅ·µ¤¥¥ã¥¹¥¿¡¼ Å·µ¤Í½Êó»Î¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£22Ç¯ABEMA¤Î¸ø¼°¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£24Ç¯¤«¤é½÷À¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ÖBAILA¡×(½¸±Ñ¼Ò)ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£