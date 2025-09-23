¡Ö¾×·â±ÇÁü¡ª¡×¥¬¥é¥¹¡õÍ»ÉÅ´Àþ¾å¤Ëà5¥á¡¼¥È¥ë¡¦¥¹¥é¥àá...¿Íµ¤±Ç²è´ÆÆÄ¡Ö¥Ç¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡×Æ°²è¤¬ÂçÈ¿¶Á¡Ö¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤¹¤®¤ë±ÇÁü!¡×¡Ö¤³¤ìÌµ»ö¤Ê¤Î?¡×¤ÎÀ¼
ÇÑ¼Ö¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¹â½ê¤«¤é¡Ä
¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¿Íµ¤±Ç²è´ÆÆÄ¤¬¡¢¥á¥¥·¥³¤Ç²á·ã¤¹¤®¤ëà¥Ç¥¹¥Þ¥Ã¥Áá¤ËÄ©Àï¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥²¡¼¥à¤Ø¤Î°¦¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤È¡¢ÇÑ¼Ö¤ò¹â¤¯ÀÑ¤ß¾å¤²¤¿·Ú¤¯5¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¹â½ê¤«¤é¡¢¥ê¥ó¥°¾å¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥¬¥é¥¹¥Ü¡¼¥É¡¢ÌÖ¾õ¤ËÄ¥¤ê½ä¤é¤µ¤ì¤¿Í»ÉÅ´Àþ¤Î¾å¤ËÅê¤²Íî¤È¤µ¤ì¤ëÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤ÏA24À½ºî¤Î¥Û¥é¡¼±Ç²è¡ÖTALK TO ME ¥È¡¼¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥ß¡¼¡×¤Î´ÆÆÄ¡¢¥À¥Ë¡¼&¥Þ¥¤¥±¥ë¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ã¥Ý¥¦·»Äï¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡£
¡¡¥¬¥é¥¹¥Ü¡¼¥É¤òÆÍ¤ÇË¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ËÇËÊÒ¤¬¹ÈÏ°Ï¤ËÈô¤Ó»¶¤ê¡¢¤½¤Î²¼¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Í»ÉÅ´Àþ¤Ë·ã¤·¤¯ÂÇ¤ÁÉÕ¤±¤é¤ì¤¿2¿Í¤Ï¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¤ÆÂç¤¤¯¤Ï¤Í¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¾×·â¤Î¥Ç¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥±¥ëËÜ¿Í¡£¥á¥¥·¥³¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¡ÖGCW¡×¤È¡ÖVANGURDIA¡×¤Î¹çÆ±¶½¹Ô¤Ç¡¢¥ß¥¨¥É¡¦¥¨¥¯¥¹¥È¥ì¥â¡¢¥·¥¯¥í¥Ú¡¢»³²¼¤ê¤Ê¤È¤¤¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¤È¤È¤â¤Ë¤³¤Î¥Ç¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¤¸¤á¤Ë¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥Ý¥¦·»Äï¤¬¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥Ç¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤òÂêºà¤Ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¤ÎÀ½ºî¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤Þ¤¸¤Ç³Ú¤·¤ß¤¹¤®¤ëºîÉÊ¡×¡Ö¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤¹¤®¤ë±ÇÁü!¡×¡Ö¤³¤ìÌµ»ö¤Ê¤Î?¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£