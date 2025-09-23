Î¥º§¤«¤é6Ç¯¡Ä¥Õ¥¸¥â¥ó¡¢¼¡½÷¤Èà¤ª¤½¤í2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¤¤¤¥Ñ¥Ñ! Âº·É¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤!¡×¡Ö¼¡¤Ï¤Õ¤¸¤â¤ó¤Î»Ò¶¡¤Ë»º¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Ã!¡×
¼¡½÷¤È¼ê¤Ä¤Ê¤®¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Ç¡¼¥È
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥ÓFUJIWARA¤ÎÆ£ËÜÉÒ»Ë¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¼¡½÷¤È¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Ç¡¼¥È¤Îà¤ª¤½¤í¥³¡¼¥Ç2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¼¡½÷¤È¤ª¤½¤í¥³¡¼¥Ç¤Ç¥é¥ó¥É¤Ë¥¤¥ó¥Ñ!¡×¤ÈÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤ËÆþ±à¤·¤¿¤³¤È¤òÅê¹Æ¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥µ¥Þ¡¼¥¯¡¼¥ë¥ª¥Õ¤Ç¥Ù¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ó¤·¤çÇ¨¤ì¤Ë¤µ¤ì¤¿! ³«±à¤«¤éÊÄ±à¤Þ¤Ç12»þ´ÖÍ·¤ó¤À¤Ã¤Æ¤Ð¤è¡¼¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¼¡½÷¤È¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¼Ì¿¿¤òÊ£¿ô¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡Æ£ËÜ¤Ï2010Ç¯¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ¤È·ëº§¡£12Ç¯¤ËÄ¹½÷¡¢15Ç¯¤Ë¼¡½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤¬¡¢19Ç¯¤ËÎ¥º§¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥ê¡¼¥¯¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÆ£ËÜ¤Ï¡¢SNS¤ÇÌ¼¤¿¤Á¤È¤ÎÃçÎÉ¤·¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤¿¤Ó¤¿¤Ó¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¥ª¥½¥í¥³¡¼¥Ç¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤Þ¤¸¤Ç¡¢¥Õ¥¸¥â¥óÁÇÅ¨¡¡¤¤¤¤¥Ñ¥Ñ! Âº·É¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤!¡×¡Ö¼¡¤Ï¤Õ¤¸¤â¤ó¤Î»Ò¶¡¤Ë»º¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Ã!¡×¡Ö¤³¤ì¤¬³Ê¹¥¤¤¤¤ÃË¤Î»Ñ¤À¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Ê¡¼¡×¡ÖÃçÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Áê¼¡¤®¡¢Éã¤È¤·¤Æ¤Î»Ñ¤Ë¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£