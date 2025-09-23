89ºÐ²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¡¢72ºÐà¥á¥¿¥ë¥´¥Ã¥Éá¤È¤Îà½ÅÄÃ£²¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬ÏÃÂê¡Ö¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡ª»ä¤ÎÀÄ½Õ»þÂå¤Î¤ªÆó¿Í¤Ç¤¹¡×¥Ù¥Ó¥á¥¿ÏÀÁè¤Ç¤â±²Ãæ¤Ë...
¡ÖÀ¯Â§¤µ¤ó¤â¥Û¥ó¥È¤Ë¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¤ÎÅòÀî¤ì¤¤»Ò(89)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖºòÌë¤Î¥á¥¿¥ëGod.¥Þ¥µ°ËÆ£¡¢°ËÆ£À¯Â§¤µ¤ó¤È¡£ ¥¿¥ï¥ì¥³¤ÎÄ¶Ëþ°÷¤Î²ñ¾ì¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿ÆÃÀ½¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ç¤¹¡£ ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡¢9·î21Æü¤ËÅìµþ¡¦¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É½ÂÃ«Å¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿à¥á¥¿¥ë¥´¥Ã¥Éá¤Î°ÛÌ¾¤ò¤â¤Ä²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¡¢°ËÆ£À¯Â§(72)¤Î¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÀ¯Â§½½ÈÖ¾¡Éé 2025¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î°ËÆ£¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£
¡¡´ÑµÒ¤Ë¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡¢ÅòÀî¤È°ËÆ£¤¬¥á¥¿¥ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÊ±¤·¥á¥í¥¤¥Ã¥¯¥µ¥¤¥ó¤ò·è¤á¤ë¡ÖDJ GODS¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥¢¥ë¥Ð¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÉ÷¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤Î¾Ð´é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤ì¤¤»ÒÀèÀ¸¤â¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ç¤¹¤±¤É¡¢À¯Â§¤µ¤ó¤â¥Û¥ó¥È¤Ë¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ö¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í!»ä¤ÎÀÄ½Õ»þÂå¤Î¤ªÆó¿Í¤Ç¤¹¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹!!¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ËÆ£¤Ï¥Ø¥ô¥£¥á¥¿¥ëÀìÌç»ï¡ÖBURRN!¡×¤ÎÊÔ½¸¸ÜÌä¡£70Ç¯Âå¤è¤ê¥Ø¥ô¥£¡¦¥á¥¿¥ë¡¢¥Ï¡¼¥É¡¦¥í¥Ã¥¯¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¡ÖMasa-Ito¡×¤Î°¦¾Î¤ÇÀ¤³¦Åª¤Ê¥Ð¥ó¥É¤È¿ôÂ¿¤¯¤Î¿Æ¸ò¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅòÀî¤Ï16Æü¤Ë¡¢3¿ÍÁÈ¥á¥¿¥ë¥À¥ó¥¹¡¦¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖBABYMETAL¡×¤¬¹¥¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¼Â¤Ë¥¸¥§¥ó¥À¡¼Åª¤Ê¡¢¿å¾¦ÇäÅª¤ÊÉ¾²Á¡×¤À¤ÈX¤ËÅê¹Æ¤·ÏÀÁè¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£