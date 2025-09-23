見取り図・盛山晋太郎（39）が22日深夜放送のMBSテレビ「あれみた？」で、共演陣からダイエットをイジられるひと幕があった。

この日は、出演するアインシュタイン、見取り図、ビスケットブラザーズの6人中、クジで当たった1人が強制就寝。寝ている間に他の5人がその人にまつわるエピソードを語る企画が行われた。

最初に選ばれたのは盛山。目を閉じると、ビスブラ・原田泰雅が「普段は1回も思ったことないんですけど」と前置きした上で「節制してたときあるじゃないですか…」と語り始めた。

盛山は、雑誌「anan」の表紙を目指す企画で、約100日かけて104.5キロから84.6キロと約20キロの大幅減量に成功。7月30日発売の「anan」で見事にバックカバーを飾った。

原田は、盛山が壮絶なダイエットに励んでいる期間を振り返り、同番組で同様のトーク企画があった際に「僕（盛山の）隣やったんですけど、口、臭すぎてびっくりしました」と暴露。「多分、めっちゃダイエットしてて胃に入れてないから…」と推測し、「めっちゃ臭い状態やのに、“風呂キャン”“風呂キャン”って言われて…なんやコイツ！って」と、口臭男に不潔をイジられた恨みを吐き出し、笑わせた。

アインシュタイン・稲田直樹は「前から思ってたことではあるんですけど」と切りだし、ビスブラ・きんと一緒に盛山に「カッコイイ」と“男前イジり”をしてきたことについて「ほんまにちょっと思ってたから言えることではある」と語った。だが、イジりを受ける盛山がちょっとうれしそうだったり、イジりを欲しそうにしていることに、「それは何かちゃうねんけどなあ…っていうのがある」と苦笑いした。

「いや、かっこええねんで…トータルして。まず、お笑い能力ずば抜けてるってのがあるから、かっこよく見えてきたっていうね」と説明し、「シンプルに“がわ”（外見）のみで（カッコイイ）…って思っちゃってるなら、それは違う」と、勘違いしている節があることを指摘し、隣で寝ているフリをしている盛山から関節をキメられた。

トークが終了し、起こされた盛山。アインシュタイン・河井ゆずるに「イヤな夢見てたと思うねんけど、その中でも何がイヤやった？」と問われ、「口臭い、が…」と撃沈ぶりをにじませ、爆笑を誘っていた。