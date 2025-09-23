人気イベントや季節ごとの限定品をめぐっては、近年、「転売問題」が後を絶たない。発売直後に完売し、定価の数倍で出品されるケースが相次ぎ、「欲しくでも買えない」という不満の声が広がっている。

そんなトラブルに直面したのが、田中健一さん（仮名・40代）と小学5年生の娘だった。

店先に漂う異様な空気

「お父さん、一緒に行こう！」

休日の午後、娘に誘われた田中さんは、夜勤明けの疲れを忘れて自転車を走らせた。

「久しぶりに2人で出かけられるのがうれしかったですね。しかも、ちょうど限定販売があると聞いて、私も『欲しい！』と思ってたんです」

期待を胸に店へ向かったが、近づくと異様な光景が目に飛び込んできたという。

「駐車場には車がずらっと並んでいて、入り口付近では大きな袋を抱えた人が次々に出てくるんです。どうみても買い込んでいるという感じでした」

その様子をみた娘は、不安そうに......。

「お父さん、あれって転売ヤーじゃない？ もう買えないよ」

田中さんは娘の言葉に驚いた。

「SNSで転売ヤーの話題を見ていたみたいで、娘の方が察しが早かったんです。私は、正直そこまで考えていなかったので、ドキッとしましたね」

それでも田中さんは希望をつなぐため、娘に声をかけた。

「とりあえず中に入ってみよう、と言いました」

転売ヤーが娘にぶつかって...

しかし、店の入り口に着いた瞬間、予想外の出来事が起きた。

「袋を乱暴にぶら下げた客が飛び出してきて、娘にぶつかったんです。慌てて『大丈夫か』と声をかけました」

その人は転売ヤーらしかった。そのとき、娘の表情が一変した。

「普段はおとなしいのに、その瞬間だけは別人でした。まるで怒りで顔が変わったようで、相手にローキックを放ったんです」

小さな娘の力では大きなダメージにはならなかったが、その迫力に相手は後ずさりした。そして娘は、こう叫んだのだ。

「父ちゃんのぶん、返せ！」

相手は「ガキが」と吐き捨てて立ち去った。残された田中さんは、震える足で立つ娘を抱きしめたそうだ。

「泣いたのは娘じゃなくて、私の方でした。『父ちゃんのぶん、返せ』という言葉が、本当にうれしかったからです」

2人は、限定品ではない商品を購入。近くの公園で一緒に過ごしたという。

「娘が、『お父さん、泣いちゃった！』と明るく言ってくれて......。あの時間は、忘れられない思い出になりました」