雲南省普洱（ふじ）市の大開河梅子コーヒー農園で、コーヒー豆を天日干しする従業員。（１月７日撮影、昆明＝新華社記者／陳欣波）

【新華社昆明9月23日】中国雲南省と日本との間で、経済や貿易、投資、文化、観光などの協力が一段と深化している。雲南省商務庁によると、今年1〜7月の同省の対日貿易額は前年同期比51.6％増の13億8千万元（1元＝約21円）となり、うち輸出は61.0％増の10億2千万元、輸入は29.9％増の3億6千万元だった。

雲南省はここ数年、現代的な産業体系の整備を持続的に進め、地域的な包括的経済連携（RCEP）協定の追い風を受け、雲南の特色産品の海外進出も加速している。雲南と日本の経済的な補完関係は、貿易データにも表れており、日本からは真空成形機やプラスチック製品、機械・器具などの輸入が中心で、雲南からはノートパソコンや非合金錫（すず）のほか、マツタケや生花などの地元特産品を輸出している。

雲南省昆明市の斗南花卉（かき）市場。（３月５日撮影、昆明＝新華社記者／王賢思）

日本雲南総商会の黄星原（こう・せいげん）名誉会長は、商会がここ数年、日本各地で雲南コーヒーやプーアル茶のプロモーションや試飲イベントを80回以上開催したと紹介。著名な国際展示会への雲南企業の参加も続いており、日本の企業や商工会・業界団体との交流や相互訪問も100社（団体）近くに上ると説明した。今では雲南の小粒コーヒーやプーアル茶、野生キノコ、切花、サンシチニンジン（生薬）などが日本で知名度を高めているという。（記者/王賢思）