俳優のオダギリジョーが２３日、神奈川・横浜市内で脚本、監督、編集、出演の４役を務めた映画「ＴＨＥ オリバーな犬、（Ｇｏｓｈ！）このヤロウ ＭＯＶＩＥ」（２６日公開）のわんこ試写会に出席した。 映画の内容にちなみ、この日のイベントは国内最大級の規模を誇る全天候対応型の室内ドックラン施設「ＷＡＮＣＯＴＴ」で開催。同施設会員の５０匹の犬とその飼い主が集まり、映画のスペシャルバージョンを鑑賞した。

多くの犬を前にしたオダギリは「感無量と言いますか、犬が主演のような作品でもありますし、色々な種類の犬の方々に見ていただけるのはうれしい限りです」と喜んだ。目の前で自由に動き回る犬を前にすると、「今日は落ち着いて見てください」と笑顔を見せた。

その後、作中でオリバー・フォン・ボアハイム号を演じたフィリップ（ジャーマンシェパード）が登場。堂々としたたたずまいを見たオダギリは「さすがですね。かっこいいです」と褒めたたえた。撮影でフィリップが板に乗るシーンでは、アドリブを披露したという。「アドリブにはみんなかなり驚きましたね。さすがでした本当に。そのシーンもそのまま使ってます」と、その賢さに驚きを隠せなかった。