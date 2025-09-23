残り試合全勝でも2位は厳しい状況に

巨人、2位になることがほぼ絶望的となった。21日の中日戦（バンテリン）に逆転負けし、2位のDeNAが広島に勝って、ゲーム差が「2」と広がった。

【写真】阿部監督「続投」でも…球団内で「山口オーナーの意中の人」と目される監督候補

自力2位の可能性が再び消えた。

17日からのヤクルト（神宮）、広島（東京ドーム）、そして中日の5連戦を3勝2敗、大型連勝はならなかった。しかも最下位のヤクルト、クライマックスシリーズ進出が消滅している中日に敗れた。痛い取りこぼしとなった。

巨人、DeNA共に残り試合は6。DeNAが残り６試合で４勝すれば、巨人は上回れない。DeNAが３勝３敗なら逆転には6戦全勝が必要だ。（※1）

振り返れば14、15日にハマスタでライバルに連敗したのが致命的だった。逆にライバルは9月に入って6連勝するなど14勝4敗の快進撃、勢いが違う。

日米通算200勝、今季達成なるか？

田中将大の「200勝」、28日にぜひ達成を

田中将大、「産みの苦しみ」が続く。日米通算200勝を目指して21日の中日戦に登板したが5回⅓を5安打5失点、逆転を許して4敗目を喫した。長打が絡んだ。

王手をかけて3試合連続の足踏みだ。丁寧に投げていたし一生懸命さが伝わってくるマウンドだった。だが、いかんせん150キロを超えるボールがないし、それに球威がない。

制球力で勝負となるけど甘くなるとやられる。前回の今コラムでも記したが、若い選手は田中将の良い時を知らない。物おじせずにどんどん振ってくる。2回に新人・石伊雄太に2ランを浴びたが、これなんかがそうだ。

阿部慎之助監督は「来週もいってもらう予定」と28日のヤクルト戦（神宮）で先発起用することを明かしている。今季ラストチャンスだ。

微妙な情勢だが、今季達成できなければ来季に持ち越しとなる。チーム状況にもよるけど、金田（正一）さんが400勝を挙げた時のようになる可能性もある。（※2）

いずれにせよ、田中将には最後の最後で記録を達成してもらいたいと思っている。

3位でハマスタ2連戦は非常に不利

まあ、巨人はチャンスで点を取るのが下手だね。21日も1回に4連打で2点を奪い、もう少し点が入ると思って見ていたら無死二、三塁から入らない。

結局2点止まりだ。この試合、巨人は10安打しながら2点、中日は6安打で5点だ。今季はこんな試合が多かった。

巨人が3位に終わったら、クライマックスシリーズのファーストステージはハマスタに乗り込んで戦うことになる。いまの状況では非常に不利だ。

大事なのはチームに勢いをつけることだ。26、27日にはそのハマスタで2連戦がある。先発は山崎伊織、フォスター・グリフィンの順番だという。

山崎は現在チーム最多の11勝をマークしている。どうしても慎重になるのかな。いい球を持っているのだが、3−2のカウントになることが結構ある。これでは球数が多くなる。5回を90球とか。6回くらいで降板する。

球数を減らすことだ。そのためにも打者を早めに追い込む。何度でも言うが、投手の生命線は外角低めだ。ここでカウントを取って優位に立つ。

いまのDeNA打線はどこからでも点が取れる。その打線に一泡吹かせてほしい。

打線はやっぱり岡本和真が頼り

約2カ月にわたって長期離脱していたグリフィンは7月までに限ればDeNA戦は3勝0敗だ。19回を投げて防御率は0.00だ。これは期待できる。約2カ月休んでいたんだ。左腕をフル回転してほしい。

打線はやっぱり岡本和真頼りになる。主砲の一発が出れば活気づく。

確かに東克樹、アンソニー・ケイらのDeNA先発陣は強力だし、中継ぎ陣もいい。ケイなんて15日の試合を見ていたら、巨人打線は打てる気がしなかった。

それでもチーム一丸となって戦ってもらいたい。クライマックスシリーズで勝つためには勢いが必要だ。

23日の広島戦（マツダ）は戸郷翔征が先発だ。相手は5位に沈んでいるとはいえ、マツダスタジアムでの対戦はどうも分が悪い。だが、この鬼門を突破すれば24、25日はゲームがない。じっくり休養を取って26、27日の連戦に備えてもらいたい。

大いに注目の連戦になりそうだ。願うのは６戦全勝だが−− 。

（※1）DeNAの2位確定は最短で26日。23日にDeNAが阪神に勝ち、巨人が広島戦に負けて、26日の直接対決でDeNAが勝つと、2022年以来の2位となる。

（※2）1969年、巨人は10月9日に優勝を決めた。翌10日、後楽園球場での中日戦。巨人の先発は城之内邦雄、川上哲治監督は3対1とリードしていた5回から400勝目前の金田正一をマウンドに送った。金田は5回を3人で片づけた。6回1死を取ったところで一発を浴びて1点差となったが巨人打線が援護、9回まで投げ切り7対2で勝利投手となった。投げ合ったのは星野仙一だった。400勝達成した金田は11月30日に引退を表明した。（敬称略）

柴田 勲（しばた・いさお）

1944年2月8日生まれ。神奈川県・横浜市出身。法政二高時代はエースで5番。60年夏、61年センバツで甲子園連覇を達成し、62年に巨人に投手で入団。外野手転向後は甘いマスクと赤い手袋をトレードマークに俊足堅守の日本人初スイッチヒッターとして巨人のV9を支えた。主に1番を任され、盗塁王6回、通算579盗塁はNPB歴代3位でセ・リーグ記録。80年の巨人在籍中に2000本安打を達成した。入団当初の背番号は「12」だったが、70年から「7」に変更、王貞治の「1」、長嶋茂雄の「3」とともに野球ファン憧れの番号となった。現在、日本プロ野球名球会理事を務める。

デイリー新潮編集部