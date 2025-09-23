MLB¸ø¼°¡¡ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ëMVPÌÏµ¼ÅêÉ¼·ë²ÌÈ¯É½¡¡¥Ê¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿¤¬ÃÇ¥È¥Ä¡¡¥¢¤Ï¥¸¥ã¥Ã¥¸¤È¥í¡¼¥ê¡¼¤¬Âç·ãÀï
¡¡Âç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¡¢º£µ¨MVP¤ò¤É¤ÎÁª¼ê¤¬¼õ¾Þ¤¹¤ë¤«ÀìÌç²È¤Ë¿Ò¤Í¤¿ºÇ½ªÌÏµ¼ÅêÉ¼·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÌÏµ¼ÅêÉ¼¤Ï40¿Í¤ÎÀìÌç²È¤¬»²²Ã¡£ÅêÉ¼¼Ô¤Ï³Æ¥ê¡¼¥°¤Î¥È¥Ã¥×5¤ò¥é¥ó¥¯ÉÕ¤±¤·¡¢1°ÌÅêÉ¼¤Ï5¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢2°Ì¡Á5°Ì¤Ï4¡Á1¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±¥µ¥¤¥È¤Ï¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç°ÍÁ³¤È¤·¤Æ°ÂÄê¤·¤¿Í¥°ÌÀ¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥ì¡¼¥¹¤ÏÊ¸»úÄÌ¤ê¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¤Û¤ÉÀÜÀï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Ïº£µ¨Åê¼êÉüµ¢¤·¤ÆËÜ³ÊÅª¤ËÆóÅáÎ®¤Ç°µÅÝÅª¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬ÃÇ¥È¥Ä¡£¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¤È¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Î¥«¥ë¡¦¥í¡¼¥ê¡¼³°Ìî¼ê¤¬·ãÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÃíÌÜ¤ÎÅêÉ¼·ë²Ì¤Ï¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤¬ÂçÃ«¤¬2°Ì¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¡Ê4É¼¡Ë¤òÂç¤¤¯°ú¤Î¥¤¹36É¼¤ò½¸¤á¤¿¡£Æ±¥µ¥¤¥È¤Ï¡ÖÂçÃ«¤ÎMVPÁè¤¤¤ÏÈ×ÀÐ¤À¡£Èà¤ÏºÆ¤Ó¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¡¢ÆÀÅÀ¡Ê141¡Ë¡¢ËÜÎÝÂÇ¡Ê53¡¢¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤È¥¿¥¤¡Ë¡¢OPS¡Ê1.015¡Ë¡¢wRC+¡Ê172¡á¥ê¡¼¥°Ê¿¶Ñ100¤è¤ê¤â72¡óÂ¿¤¯ÆÀÅÀ¤Ë¹×¸¥¡Ë¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Îµ±¤¤ò´Þ¤á¤ë¤È¡¢ÂçÃ«¤Ï4ÅÙÌÜ¤ÎMVP¼õ¾Þ¤¬¤Û¤Ü³Î¼Â¤À¡×¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤¿¡£
¡¡·ãÀï¤Î¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤ÏOPS¡Ê1.123¡Ë¡¢ÂÇÎ¨¡Ê.326¡Ë¤Ê¤É¤Ç¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ä¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬21É¼¤ò½¸¤á¤Æ¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºßÎ¾¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿58ËÜÎÝÂÇ¤Î¥í¡¼¥ê¡¼¤¬19É¼¤Ç2°Ì¡£Æ±¥µ¥¤¥È¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¸¤È¥í¡¼¥ê¡¼¤Î¤É¤Á¤é¤òÁª¤Ö¤«¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°´´Éô¤Î´Ö¤Ç¤âËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤ÁªÂò¡×¤È¤·¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ï8·î¤Ë2°Ì¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¸å¡¢¶Ïº¹¤Ç1°Ì¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿¡£Èà¤Ï²áµî14»î¹ç¤Ç6ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¢¤È1ËÜ¤ÇÄÌ»»4ÅÙÌÜ¤Î50ËÜÎÝÂÇ¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ë¡£¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ï¤Þ¤¿¡¢4Ç¯´Ö¤Ç3ÅÙÌÜ¤Î¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ÎOPS+(.451)¡¢Ä¹ÂÇÎ¨(.672)¡¢FanGraphs WAR(9.2)¤òÃ£À®¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡£Èà¤ÎÂÇÎ¨¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¥È¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ê¡¢¿ÈÄ¹2¥á¡¼¥È¥ë1¥»¥ó¥Á¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ÏMLB»Ë¾åºÇ¤âÇØ¤Î¹â¤¤ÂÇ·â²¦¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Î¥í¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤Î½µËö¤Ë¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÂç¤¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¡£¡ÖÈà¤Ï¥¢¥¹¥È¥í¥º¤È¤Î¥í¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç2ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ï2001Ç¯°ÊÍè½é¤ÎÃÏ¶èÍ¥¾¡¤ËÂç¤¤¯¶á¤Å¤¤¤¿¡£¥í¡¼¥ê¡¼¤ÏÄ¾¶á7»î¹ç¤Ç5ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢µåÃÄµÏ¿¤È¤Ê¤ë58ËÜÎÝÂÇ¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Ï7¿ÍÌÜ¡¢Êá¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤Î60ËÜÎÝÂÇÃ£À®¼Ô¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢Èà¤Ï¶²¤é¤¯ÃÏ¶èÍ¥¾¡¥Á¡¼¥à¤Ç¤½¤ÎµÏ¿¤òÃ£À®¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£MVP¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¼çÄ¥¤ÏÍÆ°×¤Ë¤Ç¤¤ë¡×¤È¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ËÎô¤é¤º¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢24Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÃÏ¶èÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦¥Á¡¼¥à¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤È¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ï¤¤¤º¤ì¤â»Ä¤ê6»î¹ç¡£Æ±¥µ¥¤¥È¤Ï¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÎºÇ½ª½µ¤Ë¤Ï¡¢·è¤á¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤ºÇÂç¤ÎµÄÂê¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¤È¥í¡¼¥ê¡¼¤¬¥¢¡¦¥ê¡¼¥°MVP¤ÎºÇ½ªÊÛÏÀ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤ë¤«¡×¤ÈºÇ¸å¤Î1½µ´Ö¤Î³èÌö¤¬MVPÁè¤¤¤Î¹ÔÊý¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¢¦Âç¥ê¡¼¥°¤ÎMVP¡¡Á´ÊÆÌîµåµ¼Ô¶¨²ñ¤Îµ¼ÔÅêÉ¼¤Ç·è¤Þ¤ë¡£¥¢¡¢¥Ê³Æ¥ê¡¼¥°15µåÃÄ¤ÎÈÖµ¼Ô¤¬2¿Í¤º¤Ä¡¢·×30¿Í¤¬Áª¤Ð¤ìÅêÉ¼¡£10°Ì¤Þ¤Ç¤òÁª¤Ó¡¢1°Ì¡á14ÅÀ¡¢2°Ì¡á9ÅÀ¡¢3°Ì¡á8ÅÀ¤È1ÅÀ¤º¤Ä¸º¤Ã¤Æ10°Ì¤¬1ÅÀ¡£ÅêÉ¼¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥óÁ°¤ËÄù¤áÀÚ¤é¤ì¤ë¡£ÆüËÜÁª¼ê¤Ç¤Ï01Ç¯¤Ë¥¤¥Á¥í¡¼¡¢21¡¢23¡¢24Ç¯¤ËÂçÃ«¤¬¼õ¾Þ¡£1911Ç¯¤ËÀ©Äê¤µ¤ì¡¢1931Ç¯¤«¤é¸½¹ÔÀ©ÅÙ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£