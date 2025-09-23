ABEMA「給与明細」で無料配信している過去のエピソードを紹介。番組では、支配と服従の世界で、受け手側の専門講師に密着した。（2021年7月25日放送）

【映像】「舌がやわらかい…」服を脱いだ講師がグラドルに奉仕する様子（実際の映像）

番組が潜入したのは、東京・池袋にあるクラブ「Noble」。同店舗でプロデューサーを務めるのは、プレイヤーのゆらさん。彼女は専門講師としてキャストに所作を教える一方で、自身も現役として活躍しており、あるウェブサイトで1位に輝く実力者だ。この仕事を始めた理由について、ゆらさんは「お昼の仕事をしていて、刺激が欲しかったから」だと語る。

「Noble」は本格的なサービスを掲げているため、価格設定は高めだ。中には100万円を超えるVIP向けのコースも存在する。ゆらさんによれば「ずっとホテルにこもりきりで、完全な主従関係を楽しむこともある」そうだ。そのため、キャストがいつでも客に満足してもらえるよう、ゆらさんが専門講師として定期的な講習を行っているという。

そんなゆらさんに給料について質問すると、「お伝えはできないんですけど」と前置きしつつ「1日で10万円を超える日もあります」と告白。最高月収は「3桁いくこともありました」と明かした。彼女は仕事について「このプレイが好きな女性が楽しくできる環境を作りたい」と語る。「ご主人様が満足するために一生懸命尽くしたり、一緒に同じ時間を楽しんでお互い満足できたら、プレイヤーとして幸せかなと思います」と、やりがいを笑顔で語っていた。