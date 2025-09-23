今がおいしい“秋のパスタ”３種 DAIGOも感動した１品とは？
日々の献立の悩みを、いつまでも料理初心者の気持ちを忘れないDAIGOと一緒に解決していく料理番組「DAIGOも台所」
今回は「秋のパスタ」をテーマに、季節の食材を使ったパスタを西洋料理のプロ・紫藤慧 先生（辻調理師専門学校）に教わる。
今日のお悩みは「お米が高いので、その代わりにパスタをよく食べるようになりました。いろんなレシピ教えて下さい！」というもの
そこで、今がおいしい食材を使った３つのパスタ「きのこのパスタ」「なすとベーコンのスパゲッティ」「栗と豚肉のパスタ」を提案。「秋ですね～」とDAIGOも感動した、きのこをたっぷり使った１品を調理する。©️ABCテレビ
「きのこのパスタ」
＜材料（２人分）＞
スパゲッティ 160g
ブラウンマッシュルーム 50g
しめじ 50g
まいたけ 50g
赤唐辛子 １本
にんにく １片
白ワイン 大さじ３
パスタのゆで汁 大さじ１
パルメザンチーズ（粉） 大さじ２
イタリアンパセリ（みじん切り） 大さじ１
塩 適量
こしょう 適量
バージンオリーブ油 大さじ２
＜作り方＞
① 熱湯に約１％の塩を加え、スパゲッティをゆでる。
② マッシュルームは５mm幅に切り、しめじとまいたけはほぐし、赤唐辛子は種を取り、にんにくは半分に切り、芽を取って軽くつぶす。
③ フライパンに赤唐辛子とにんにく、バージンオリーブ油の半量を入れて弱火にかけ、香りが出たら、きのこと塩小さじ1/2を加えて強火で炒めて焼き色をつけ、中火にして白ワインを加え、アルコール分をとばし、①のパスタのゆで汁を加えて塩、こしょうをする。
④ ③にスパゲッティを加えて和え、火を止めて、パルメザンチーズ大さじ１、塩、こしょうを加えて味を調え、イタリアンパセリのみじん切り、バージンオリーブ油を加える。
⑤ 器に盛り、仕上げに残りのパルメザンチーズをふる。
DAIGO「おいしいですね～。きのこのうまみがたっぷり！ピリッときいた赤唐辛子もすごくいいアクセントです。パスタのゆで加減もベスト！しっかりと秋を感じるパスタですね」
