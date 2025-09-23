©️ABCテレビ

日々の献立の悩みを、いつまでも料理初心者の気持ちを忘れないDAIGOと一緒に解決していく料理番組「DAIGOも台所」


今回は「秋のパスタ」をテーマに、季節の食材を使ったパスタを西洋料理のプロ・紫藤慧 先生（辻調理師専門学校）に教わる。

今日のお悩みは「お米が高いので、その代わりにパスタをよく食べるようになりました。いろんなレシピ教えて下さい！」というもの

そこで、今がおいしい食材を使った３つのパスタ「きのこのパスタ」「なすとベーコンのスパゲッティ」「栗と豚肉のパスタ」を提案。「秋ですね～」とDAIGOも感動した、きのこをたっぷり使った１品を調理する。

©️ABCテレビ

「きのこのパスタ」
＜材料（２人分）＞
スパゲッティ　 　　　　　　　　 160g　
ブラウンマッシュルーム　　　　　50g　
しめじ　　　　　　　　　　　　　50g
まいたけ　　　　　　　　　　　　50g
赤唐辛子  　　　　　　　　　　　 １本
にんにく　　　　　　　　　　　　１片
白ワイン　　　　　　　　　　　　大さじ３
パスタのゆで汁　　　　　　　　　大さじ１
パルメザンチーズ（粉）　 　　　　大さじ２　
イタリアンパセリ（みじん切り）　 大さじ１
塩　　　　　　　　　　　　　　　適量
こしょう　　　　　　　　　　　　適量
バージンオリーブ油　　　　　　　大さじ２

＜作り方＞
①   熱湯に約１％の塩を加え、スパゲッティをゆでる。


②   マッシュルームは５mm幅に切り、しめじとまいたけはほぐし、赤唐辛子は種を取り、にんにくは半分に切り、芽を取って軽くつぶす。

③   フライパンに赤唐辛子とにんにく、バージンオリーブ油の半量を入れて弱火にかけ、香りが出たら、きのこと塩小さじ1/2を加えて強火で炒めて焼き色をつけ、中火にして白ワインを加え、アルコール分をとばし、①のパスタのゆで汁を加えて塩、こしょうをする。

④   ③にスパゲッティを加えて和え、火を止めて、パルメザンチーズ大さじ１、塩、こしょうを加えて味を調え、イタリアンパセリのみじん切り、バージンオリーブ油を加える。

⑤   器に盛り、仕上げに残りのパルメザンチーズをふる。

【TVer】作り方を動画で見る

DAIGO「おいしいですね～。きのこのうまみがたっぷり！ピリッときいた赤唐辛子もすごくいいアクセントです。パスタのゆで加減もベスト！しっかりと秋を感じるパスタですね」

☆そのほか２品の詳しいレシピは公式ホームページ＆公式インスタグラムで！
ＨＰ：https://onnela.asahi.co.jp/daidokoro
インスタグラム：https://www.instagram.com/onnela.kitchen/