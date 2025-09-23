©️ABCテレビ

日々の献立の悩みを、いつまでも料理初心者の気持ちを忘れないDAIGOと一緒に解決していく料理番組「DAIGOも台所」



今回は「秋のパスタ」をテーマに、季節の食材を使ったパスタを西洋料理のプロ・紫藤慧 先生（辻調理師専門学校）に教わる。

今日のお悩みは「お米が高いので、その代わりにパスタをよく食べるようになりました。いろんなレシピ教えて下さい！」というもの

そこで、今がおいしい食材を使った３つのパスタ「きのこのパスタ」「なすとベーコンのスパゲッティ」「栗と豚肉のパスタ」を提案。「秋ですね～」とDAIGOも感動した、きのこをたっぷり使った１品を調理する。

©️ABCテレビ

「きのこのパスタ」

＜材料（２人分）＞

スパゲッティ 160g

ブラウンマッシュルーム 50g

しめじ 50g

まいたけ 50g

赤唐辛子 １本

にんにく １片

白ワイン 大さじ３

パスタのゆで汁 大さじ１

パルメザンチーズ（粉） 大さじ２

イタリアンパセリ（みじん切り） 大さじ１

塩 適量

こしょう 適量

バージンオリーブ油 大さじ２

＜作り方＞

① 熱湯に約１％の塩を加え、スパゲッティをゆでる。



② マッシュルームは５mm幅に切り、しめじとまいたけはほぐし、赤唐辛子は種を取り、にんにくは半分に切り、芽を取って軽くつぶす。



③ フライパンに赤唐辛子とにんにく、バージンオリーブ油の半量を入れて弱火にかけ、香りが出たら、きのこと塩小さじ1/2を加えて強火で炒めて焼き色をつけ、中火にして白ワインを加え、アルコール分をとばし、①のパスタのゆで汁を加えて塩、こしょうをする。



④ ③にスパゲッティを加えて和え、火を止めて、パルメザンチーズ大さじ１、塩、こしょうを加えて味を調え、イタリアンパセリのみじん切り、バージンオリーブ油を加える。



⑤ 器に盛り、仕上げに残りのパルメザンチーズをふる。

DAIGO「おいしいですね～。きのこのうまみがたっぷり！ピリッときいた赤唐辛子もすごくいいアクセントです。パスタのゆで加減もベスト！しっかりと秋を感じるパスタですね」

