s**t kingzが、10月31日、11月1日に開催する日本武道館2デイズライブ『LANDING』のゲスト出演者が発表された。

本情報は、本日9月23日に大阪で行われた『Dance Live Tour 2025「s**p」』にて発表されたもの。ゲスト出演者は、s**t kingzが長年戦友であり、深い親交を築いてきた三浦大知、SKY-HI、claquepotの3組で、両日公演への出演が決定した。

ゲスト出演者に関して、s**t kingzは「互いをリスペクトし、切磋琢磨してきたからこそ生まれる“熱”と“想い”が、日本武道館という特別な場所でぶつかり合います。是非、会場で体感してください！」とコメントを寄せている。

なお、s**t kingzは現在全国8都市を訪れるライブハウスツアーを開催中。同ツアーのファイナルとして日本武道館公演を控えているが、武道館では内容を変え、また新たなエンターテインメントを用意しているという。チケット情報の確認は特設サイトへ。

＜s**t kingz コメント＞

s**t kingzを語る上で絶対に欠かせない3人が、日本武道館2DAY公演「LANDING」に、なんと両日ゲスト出演してくれます！互いをリスペクトし、切磋琢磨してきたからこそ生まれる“熱”と“想い”が、日本武道館という特別な場所でぶつかり合います。是非、会場で体感してください！ゲストを迎えさらにパワーアップするs**t kingzの日本武道館公演「LANDING」をお楽しみに！

