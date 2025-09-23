【スカッと漫画】「ふざけんな!!」怒りに任せて子どもの食べ物を踏みつける夫…妻の決断は!?家庭内モラハラを描いた漫画の作者に話を聞いた
モラハラ(モラルハラスメント)とは、暴言や人格否定などの倫理や道徳に反した行為により人に精神的苦痛を与えることで、職場や家庭において、さまざまなハラスメント行為が問題となっている。なかでも近年、言葉や態度で精神的に支配していく「モラ夫」に苦しむ妻たちが、SNSにその苦しみを綴るなど「モラ夫」の実態がつまびらかにされてきている。
そんなモラ夫を「モラ夫解体屋」の力を借りて成敗し、人生をリスタートさせていく妻の姿をオムニバス形式で描いた漫画『モラ夫解体屋 その夫、本当に必要ですか？』の1巻が発売され、注目を浴びている。今回は、同作のシナリオ担当のかうちさん、作画担当の黒野ナツ子さんに話を聞いた。
■かうちさん＆黒野ナツ子さんインタビュー
――制作にあたり、こだわられた点はありますか？
【かうち】読者が読後に爽快感を得られるよう、こだわり抜きました。テーマは重いですが、読者が疲れてしまうのではなく、どうすればカタルシスを感じ、前向きな気持ちになれるかを追求しています。モラ夫が解体されるその過程で、読者にとっての「スカッと感」を徹底的に描くことに注力しました。
【黒野ナツ子】やはりモラ夫が制裁されるシーンが見どころだと思いますので、毎話そこの作画にはこだわりました。どんどん表情が崩れて情けなくなっていくさまは、描いていてもスカッとしました！
――本作の中で、特に読者に注目してほしいシーンを教えてください。
【かうち】妻がモラ夫へ反撃するシーンです。特に第1話では、娘からも見放され、まさに因果応報と言えるこの場面は、読者が溜飲を下げるようなスカッとする瞬間としてシナリオを描きました。
――黒野さんからご覧になって、かうちさんのストーリーはどのようなところが魅力だと感じますか？
【黒野ナツ子】ストーリー展開や場面展開が映画的で、読み応えのある構成がとてもおもしろいと感じています。モラ夫の制裁シーンも、夫婦の問題だけではなく社会的な制裁もあり、かうちさんがおっしゃるように、大きなスカッと感が魅力的だな思います。
どれも「モラ夫」を描いたストーリーだが、決して夫だけでなく、さまざまな「モラハラ」への対応の仕方として参考になる部分も。近くに「モラハラ」な人がいなくても、「こういう人いる！」と共感できたりスカッとするエピソードが多いので、ぜひ読んでみて。
取材協力：かうち(＠kauchi_writer)、黒野ナツ子(@cronoworks2022)
