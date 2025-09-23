持ち歩きやすさ抜群の【コブマスター】財布、蛇腹カード収納と小銭入れ付きで便利なコンパクトモデルがAmazonで販売中！
ポケットサイズで驚きの収納力、アウトドアにも活躍する【コブマスター】軽量ミニウォレットがAmazonで販売中！
手のひらサイズに収まる、Cobmasterの軽量アウトドアウォレット。アウトドアブランドCobmasterならではの実用性と遊び心を両立した、三つ折りのコンパクト財布。ミニマルな見た目ながら、カード・小銭・紙幣・鍵までしっかり収納できるマルチ仕様。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
手のひらサイズに収まる三つ折りデザインで、ポケットやバッグにもすっきり収納できる軽量ウォレット。持ち運びに便利な仕様となっている。
蛇腹式のカード収納スペースを採用し、複数のカードを整理しながら見やすく管理可能。必要な時にスムーズに取り出せる構造になっている。
小銭入れやお札入れに加え、キーリングも搭載。コンパクトながら日常からアウトドアまで幅広いシーンで活躍できる実用性を備えている。
ユニセックス対応のシンプルデザインで、プレゼントにも最適。フェスや旅行などアクティブなシーンにもマッチするミニウォレットとなっている。
