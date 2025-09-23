timelesz・橋本将生主演ドラマ『ひと夏の共犯者』の主題歌にtimelesz「Limited Nights」が決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

timelesz・橋本将生演じる大学生のの主人公が、殺人犯かもしれない推しのアイドルを守るために墜ちていく、10月3日放送スタートのラブサスペンスドラマ『ひと夏の共犯者』。その主題歌がtimelesz「Limited Nights」に決定した。

■「推し」を護るために墜ちていく男を待ち受ける運命は……

「最愛の推しは、殺人犯かもしれない…。」

大学生の主人公・岩井巧巳（橋本将生）は、アイドルグループAMELのMIOこと片桐澪（恒松祐里）を推していた。だが、彼女の熱愛報道にショックを受け、心の傷を癒すべく田舎の亡き祖父の家を訪れたところ、偶然にも行くあてがなく雨に濡れた傷だらけの澪と出会う。

「しばらくここに置いてください」という彼女の頼みで、夢にまで見た推しアイドルとの同居生活が始めた巧巳だが、やがて澪の中にもう１つの人格「眞希」がいることに気が付く。そして熱愛報道の相手が死亡したとのニュースに、「彼女は殺人犯かもしれない」という疑念が湧いてくる。そして、巧巳は眞希に翻弄されながらも「最愛の推し」を守るために、“幻の愛”に溺れ男が堕ちていく……。

他にも澪の失踪に関連した事件を追う刑事役・塔堂雅也役に萩原聖人、塔堂の部下で熱意あふれる刑事・三宅圭吾役に柾木玲弥、アイドルグループ・AMELのメンバー・天瀬愛衣那役に永瀬莉子。巧巳に淡い恋心を抱く幼馴染・千種モナ役を石川瑠華、巧巳の大学の友人でAMELの熱心なファン・水川翔太役を丈太郎らが出演。バラエティー豊かなキャスト陣がドラマを盛り上げる。

■危うくも美しいひと夏の煌めきと葛藤をtimeleszが歌謡テイストで熱唱

そんなドラマを彩る主題歌は、timeleszが歌う「Limited Nights」に決定。危うくも美しいひと夏の煌めきと葛藤を歌った歌謡テイストのラブソングで、「人は誰しも孤独だからこそ、ダメだとわかっていても溺れてしまう」という刹那的な感情と、その中でこそ生まれる純粋な感情の二面性を描いた歌詞、さらに交わるはずのない二人の幻想的かつスリリングな物語にリンクしたサウンドが、ドラマの世界観と強く響き合う一曲となっている。

■橋本将生（timelesz）コメント

■エンディングはカメレオン・ライム・ウーピーパイが担当

そしてエンディングは、感情の揺れや日常の不安を切実に歌い上げることで、同世代の若者から熱い共感を得るボーカル・Chi-によるソロユニット・カメレオン・ライム・ウーピーパイの「Give in」に決定した。

胸の奥に潜む矛盾や葛藤をすくい上げる旋律が物語のラストに重なり、言葉では語り尽くせない切なさと背徳感をより鮮烈に浮かび上がらせ、ただの恋愛では終わらない「逃避行ラブサスペンス」の危うさと儚さを深く印象づける楽曲となっている。

“最愛の推し”を守ろうとする巧巳の決意と、澪の裏に潜む眞希の存在。その狭間で揺れる物語を異なる角度から描き出し、本作をさらにドラマチックに盛り上げます！

■カメレオン・ライム・ウーピーパイ コメント

■主題歌「Limited Nights」が流れる60秒トレーラーも解禁

この60秒トレーラーでは、登場人物達の心理の揺れと映像美がより濃密に展開。中盤から流れ出す主題歌・timelesz「Limited Nights」 の旋律が、巧巳と澪、そしてもう1つの人格・眞希の運命をスリリングに浮かび上がらせます。

■リリース情報

2025.11.12 ON SALE

SINGLE「Steal The Show /レシピ」

※「Limited Nights」は通常盤にカップリングとして収録

■番組情報

テレビ東京系ドラマ24『ひと夏の共犯者』

10/03（金）放映スタート

毎週金曜日 00：12～00：42

BSテレ東・10/07（火）放映スタート

毎週火曜日 00：00～00：30

※各話放送終了後から、動画配信サービス「Lemino」「U-NEXT」にて第一話から最新話まで見放題配信

※広告付き無料配信サービス「ネットもテレ東」（テレ東 HP、TVer、Lemino）にて見逃し配信

■関連リンク

番組公式サイト

https://www.tv-tokyo.co.jp/hitonatsu/

timelesz OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/24

https://ovtp.jp/