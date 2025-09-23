【ユニクロの淡色】が大人可愛い！ 見た目以上の収納力♡「優秀バッグ」

秋コーデの相棒になるバッグを探しているなら、収納力と見た目の可愛さを両立した【ユニクロ】のアイテムが狙い目。今回は、ニュアンス感があって上品な淡色のバッグをピックアップしました。コンパクトに見えてしっかり収納力があり、デイリーカジュアルで大活躍の予感。1,000円台というお手頃価格なので、ぜひ売り切れ前にゲットして。

雨の日も使いやすい！ 撥水機能付きのショルダーバッグ

【ユニクロ】「ラウンドミニショルダーバッグ」\1,500（税込）

コロンとしたラウンド型のフォルムと、涼しげな淡色が可愛らしいショルダーバッグ。公式サイトに「見た目以上の収納力」とあるように、しっかりと荷物が入るようです。撥水加工が施されているため、雨の日でも使いやすいのが嬉しいポイント。トレンドのスポーティーなムードもまとえるナイロン素材のバッグは、デイリーカジュアルでヘビロテしたくなるかも。

ミニサイズで持ち歩きやすい2WAYバッグ

【ユニクロ】「2WAYユーティリティミニバッグ」\1,990（税込）

約17cm × 19cm× 7.5cmという可愛らしいミニサイズのバッグ。ニュアンス感のある淡色やぷっくりとした中綿入りのフォルムも、女性らしい雰囲気を漂わせます。公式サイトによるとこちらも「マチ付き、外ポケット付きで見た目以上に収納できる」とのことで、しっかりと実用性もあるようです。手提げと肩掛けの2WAYで使用でき、シーンに合わせたアレンジが可能。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M