9月13日、34年ぶりに東京で開幕した『東京2025世界陸上』は、TBS系で独占生中継された。2大会ぶりの出演で、スペシャルアンバサダーを務める俳優・織田裕二らのコメントが注目された大会は、21日に幕を閉じた。

本誌は14日におこなわれた「マラソン女子決勝」の中継の様子をキャッチ。金メダルを獲得したのはケニアのジェプチルチル選手だ。日本人は、小林香菜選手が6年ぶりの入賞となる7位でフィニッシュする盛り上がりをみせるなか、彼女たちを沿道で見守っていたのはTBSの田村真子アナウンサーだった。

「田村アナは銀座四丁目で中継を担当していました。ストップウォッチでタイムを計ったり、蒸し暑かったのか手で仰いだり、水を飲んだりしていました。合間には、スタッフと談笑していました。

この日は日曜日だったので、MCを務めている『ラヴィット!』はお休みですが、朝7時30分から中継を担当して、多忙な様子でした。顎に手を当てて、考えごとをしている仕草を見せていました」（居合わせた陸上ファン）

田村アナは2024年「好きな女子アナランキング」1位に輝いた。『ラヴィット!』での活躍が、人気上昇に大きく貢献したようだ。“タレントアナ”としての活躍ぶりから、芸能ジャーナリストは今後、フリーになる可能性も充分あると指摘する。

「このランキングでは、日本テレビの水卜（みうら）麻美アナやテレビ朝日の弘中綾香アナが殿堂入りを果たしてきました。

田村アナは8月27日、初となるフォトエッセイ『陽がのぼるほうへ』を発売しました。私生活や自分自身について書かれたエッセイは、9月2日、トーハンが発表した週間ベストセラーのエンターテイメント部門で第3位に食い込みました。

TBS出身の人気アナといえば、宇垣美里さんや田中みな実さんなどが代表的ですが、フリーに転身してからも女優や文筆業などで活躍しています。2人とも、バラエティなどで自身のキャラクターをしっかりと確立し、局アナ時代から視聴者に強い印象を残していました。田村アナは『ラヴィット!』で芸人さんたちとかかわることが多く、今後、フリーになるにしても、十分な経験を積んでいると思います」

TBSからすれば、逃したくない逸材なのは間違いない。