ICEx八神遼介、公演中に腰を負傷 同日開催の2部は演目の一部のみ参加「ご心配・ご迷惑をおかけいたします」
8人組ダンスボーカルユニット・ICEx（アイス）の八神遼介が、23日に開催したライブ1部の公演中に腰を負傷したことが発表され、同日2部の公演は演目の一部のみの参加となることがわかった。
【写真】会見でも仲の良さを見せた志賀李玖と八神遼介
公式サイトでは「2025年9月23日（火）開催『ICEx Third Concert Tour 2025 "BOKUNCHI"』についてのお知らせ」と題し、「メンバーの八神遼介ですが、本日9月23日に開催したライブ1部の公演中に腰を負傷いたしました」と報告。「本人の回復を最優先に考え、メンバー、スタッフとも協議を重ねた結果、同日2部の公演には参加しますが、演目の一部のみの参加とさせていただきます」と伝えた。
続けて「本公演におきましての払い戻しなどは行いませんのでご了承ください」とし、「ファンの皆さま、関係者の皆さまにはご心配・ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」と結んだ。
ICExは、志賀李玖、中村旺太郎、阿久根温世、千田波空斗、筒井俊旭、山本龍人、竹野世梛、八神からなる8人組ダンスボーカルユニット。スターダストプロモーション・EBiDANの新ユニットとして2023年3月31日にファンの前で結成をサプライズ発表。同年8月16日にシングル「CANDY」でメジャーデビューした。
