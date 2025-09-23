MLBの舞台で、心温まる動きが見られました。18年間のメジャー生活に“クビ”という形で終わりを告げようとしていたベテラン右腕を古巣が獲得、引退への花道を用意したというものです。

このベテラン右腕とは、41歳のチャーリー・モートン投手。2002年ドラフトでブレーブスに入団すると、マイナーで経験を積み、2008年にメジャーデビューを果たしました。翌年にはトレードでパイレーツへ移籍となるも、その後は数球団を渡り歩き、2021年にブレーブスへ再合流。同年にブレーブスはワールドシリーズに進出しますが、モートン投手も第1戦に先発するなどワールドシリーズ制覇に貢献しました。第1戦でモートン投手は、2回に打球を受けて右脚を骨折。そんな中でも3つのアウトを積み重ねるなど、ファンの心へ鮮烈な記憶を残していました。

昨季までブレーブスでプレーしていたモートン投手は、今季からは再び別球団へ移籍。しかし状態をあげられず、先日タイガースを解雇となりました。MLBの公式サイトによると、古巣・ブレーブスはそんなモートン投手を即座に獲得し、メジャー契約を締結。今季のレギュラーシーズンは残り1週間となっていますが、引退への花道を用意した形となりました。

朝までモートン投手の獲得を知らなかったというブレーブスのスニッカー監督は、モートン投手の合流について「彼が戻ってくることが決まったばかりだから、今後のプランがどうなるかは分からない。(ブレーブスとタイガースが対戦した)土曜日の午後、打撃練習が始まる前に彼と話したけど、こんなことになるなんて全く考えていなかったよ」とコメント。先日ブレーブスはタイガースの先発としてマウンドにあがったモートン投手と対戦しており、2回途中6失点でノックアウトしていました。一夜明けて、スニッカー監督はモートン投手と言葉を交わし、力強くハグする姿も見せていました。

今後のブレーブスで注目となるのは、最終カードとなるパイレーツとの対戦。モートン投手は2009年にトレードでパイレーツへ移籍してから、2015年までの7シーズンをこのチームで過ごしています。