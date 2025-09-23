¡Ú²òÀâ¡Û¿·Ï²»á½è¶ø¡Ä·ÐºÑÆ±Í§²ñÍÎÏ¼Ô¤é¤ËÊ¹¤¤¤¿¡¡¥µ¥×¥ê¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤ÏÀÅÀ
¡Ö»ä¤ÏË¡¤òÈÈ¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢·éÇò¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö·Ù»¡¤«¤é»ö¾ðÄ°¼è¤Ê¤É¤µ¤ì¤¿²ñÄ¹¡¢¼ÒÄ¹¤Ï¤ß¤ó¤Ê¼¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¤½¤ó¤Ê»öÎã¤Ï¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬¿·Ï²¹ä»Ë»á¤Î²ñÄ¹¼Ç¤¡Ê¢¨Ãí1¡Ë¤òÈ¯É½¤·¤¿ÍâÆü¡¢¿·Ï²»á¤Ï·ÐºÑÃÄÂÎ¡Ö·ÐºÑÆ±Í§²ñ¡×¤ÎÂåÉ½´´»ö¤È¤·¤Æ²ñ¸«¤·¡¢¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ç¤½¤¦ÁÊ¤¨¤¿¡£
·ÐºÑÆ±Í§²ñ¤Ï¿·Ï²»á¤Î½è¶ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÁÜºº¤Î¿ÊÄ½¤â¸«¤Ê¤¬¤éº£·îÃæ¤ò¥á¥É¤È¤·¤Æ·ëÏÀ¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¿·Ï²»á¼«¿È¤Ë¡È°ãË¡ÌôÊª¤ò½ê»ý¤¹¤ë°Õ»×¤â¤Ê¤¯¡¢¾¡¼ê¤ËÁ÷¤êÀè¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¡É¤Ç·Ù»¡¤âÎ©·ï¤»¤º¤Ë½ª¤ï¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¿·Ï²»á¤Ï¤È¤ó¤ÀÇ¨¤ì°á¤òÃå¤»¤é¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢Æ±Í§²ñ¥È¥Ã¥×¤È¤·¤ÆÉü³è¤¹¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤À¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
·ÐºÑÆ±Í§²ñ¤Î²ñ°÷¤Ç¡¢ºâ³¦¤Ç¤â°ìÌÜÃÖ¤«¤ì¤ë·Ð±Ä¼Ô¤é¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¤½¤¦Ã±½ã¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£¡Ê²òÀâ°Ñ°÷¡¦°ÂÆ£º´ÏÂ»Ò¡Ë
¢£·Ð±Ä¼Ô¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿·Ï²»á¡£·ÐºÑÆ±Í§²ñ¥È¥Ã¥×¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤â¼º¤¦¤Î¤«¡©
¡ÖÈ¯¿®ÎÏ¤¢¤ë·Ð±Ä¼Ô¡×¡¼¡¼¡¼¿·Ï²»á¤ÎÂåÌ¾»ì¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç·ÐºÑÆ±Í§²ñ¤Î¥È¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¡¢À¯ÉÜ¤Î½ÅÍ×²ñµÄ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡¢À¤¤ÎÃæ¤ËµÄÏÀ¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¿¡Ê¢¨Ãí2¡Ë¡£¤â¤··ÐºÑÆ±Í§²ñ¤Î¥È¥Ã¥×¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â·î¤Ë2²ó¤Î²ñ¸«¤Ç¤ÎÈ¯¿®¤Îµ¡²ñ¤â¡¢ºâ³¦¼óÇ¾¤Î1¿Í¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤â¼º¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¿·Ï²»á¤Ï¤¤¤Þ¡¢¤¤¤ï¤Ð¡Ö¤Þ¤ÊÈÄ¤Î¾å¤Î¸ñ¡×¤Î¾õÂÖ¤À¡£¡Ö»ä¤Î°Õ¸þ¤Ï²¿¤âÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÍý²ò¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¬¤É¤¦¤·¤¿¤¤¤³¤¦¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¸À¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¿·Ï²»á¤Ï9·î3Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¤½¤¦½Ò¤Ù¡¢·ÐºÑÆ±Í§²ñ¤ËÈ½ÃÇ¤ò°Ñ¤Í¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢Æ±Í§²ñ¤Ï9·î11Æü¡¢²ñ°÷ÎÑÍý¿³ºº²ñ¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¿·Ï²»á¤¬ÂåÉ½´´»ö¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Î¡ÖÅ¬ÀÚÀ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ñ³Ê¡¦»ñ¼ÁÍ×·ïÅù¤ÎÏÀÅÀ¤òÀ°Íý¤·¡¢¤½¤ì¤ò¤â¤È¤ËÍý»ö²ñ¤¬¿³µÄ¡¢½è¶ø¤ò·èµÄ¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢µÄÏÀ¤ÎºàÎÁ¤È¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢²ñ°÷·Ð±Ä¼Ô¤é°ì¿Í°ì¿Í¤Ë°Õ¸«¤òµá¤á¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤¬ÇÛ¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢£¡ÖÃ¯¤âÆ±Í§²ñ¤Î¸À¤¦¤³¤È¡¢¿®ÍÑ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×
·Ù»¡¤ËÄ°¼è¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¤¿¤È¤¨¡È·éÇò¡É¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¥È¥Ã¥×¤òÂà¤¯¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¤½¤ì¤Ç¤ÏÎã¤¨¤Ð¤¨¤óºá¤Î¥È¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤é¤ª¤·¤Þ¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢°ãË¡À®Ê¬¤ò´Þ¤à¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Î·ï¤¬¤â¤·Ç¨¤ì°á¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ç°ì·ïÍîÃå¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£¤³¤Î·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÂ³½Ð¤·¤¿¿·Ï²»á¤Î²áµî¤Î¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Îµ»ö¤â¡¢¿·Ï²»á¤Î¥È¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¤Î»ñ¼Á¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ëºàÎÁ¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
µ»ö¤ÎÆâÍÆ¤Î¿¿µ¶¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¸ø½øÎÉÂ¯¡×¤Ëµ¿ÌäÉä¤¬ÉÕ¤¯¤è¤¦¤Ê²áµî¤Î¼Ì¿¿¤Þ¤Ç¤â¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£·ÐºÑ³¦¤Î½ÅÄÃA»á¡ÊÆ±Í§²ñ²ñ°÷¡Ë¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö½µ´©»ï¤ËÄÉ¤¤¤«¤±²ó¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤ËÇ¤¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¿Í¤È¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¿Í¤È¡¢¤ï¤«¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ì¤À¤±À¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤¿¤³¤È¤ÎÀÕÇ¤¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÃ¯¤â¤â¤¦Æ±Í§²ñ¤ò¿®ÍÑ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×
¢£À¯ÉÜ¤Î½ÅÍ×²ñµÄ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡Ä¡©
¿·Ï²»á¤Ï·ÐºÑÆ±Í§²ñ¤ÎÂåÉ½´´»ö¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Î2014Ç¯¤«¤éÀ¯ÉÜ¤Î·ÐºÑºâÀ¯»ðÌä²ñµÄ¤ÎÌ±´ÖµÄ°÷¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Ì±´ÖµÄ°÷¤Ï4¿Í¡£»ðÌä²ñµÄ¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë·ÐºÑ´±Ä£¤Î´´Éô¤Ï¡¢¡Ö¿·Ï²¤µ¤ó¤Ïµ¤±Ô¤Î·Ð±Ä¼Ô¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£È¯¿®ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¶Û½ÌºâÀ¯°ìÊÕÅÝ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ºâÀ¯¤ä¼Ò²ñÊÝ¾ã¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤è¤¦¤ÈÂç¤¤¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂçÊÑ¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿´¤ÎÆâ¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢»ðÌä²ñµÄ¤ÎµÄ°÷¤ÏË¡Î§¾å¡¢ÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤è¤êÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡ÖÆ±Í§²ñ¤Î½è¶ø¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ºÇ¸å¤ÏÁíÍý¤ä´±Ë¼Ä¹´±¤¬¤É¤¦¹Í¤¨¤ë¤«¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¿Íºà¤È¤·¤Æ¤ÏËÜÅö¤Ë¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢°ì²ó¿È¤ò°ú¤¤¤Æ¡Ä¡×
·ÐºÑ³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¼ÒÄ¹¡¦²ñÄ¹·Ð¸³¼Ô¤ÎB»á¡ÊÆ±Í§²ñ²ñ°÷¡Ë¤â¡Ö¿Íºà¤È¤·¤Æ¤ÏËÜÅö¤Ë¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£À¯¼£Åª¤Ë¤â³°¸òÅª¤Ë¤â¿·Ï²»á¤ÎÈ¯¿®ÎÏ¤ä¹ÔÆ°ÎÏ¤Ï½ÅÊõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢Æ±Í§²ñ¤Î¥È¥Ã¥×¤ò¤³¤Î¤Þ¤Þ·ÑÂ³¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤À¤í¤¦¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£
ÍýÍ³¤Ï¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½µ´©»ï¤Î¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Îµ»ö¤À¡£¡Ö²áµî¤ÏÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ê¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Îµ»ö¤ò¼«Ê¬¤Î²áµî¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ë¿Ì¤¨¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë·Ð±Ä¼Ô¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢²áµî¤Ë¥»¥¯¥Ï¥é¤ä¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿·Ð±Ä¼Ô¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡Ö¿·Ï²¤µ¤ó¤Ï°ì²ó¿È¤ò°ú¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ç¤â¤¦°ì²ó¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¡¢¼ÂÀÓºî¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£¤Þ¤À¼ã¤¤¤·¡×
¢£¡Ö¿·Ï²»áËÜ¿Í¤¬·è¤á¤ë¤Ù¤¡£È¯¿®ÎÏ¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×
ÊÌ¤ÎÏÀµÒ·Ð±Ä¼ÔC»á¡ÊÆ±Í§²ñ²ñ°÷¡Ë¤Ï¡Ö»¿À®È¿ÂÐ¤Î¿ô¤ÎÏÀÍý¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿·Ï²¤µ¤óËÜ¿Í¤¬·è¤á¤ë¤Ù¤¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¡£¡Ö·ÐºÑÆ±Í§²ñ¤Ï¡Ê²ñ¼Ò¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ë·Ð±Ä¼Ô¤¬¸Ä¿Í¤È¤·¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤È¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¸À¤¨¤ë¡£Æ±Í§²ñ¤¬¼è¤Ã¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Î·ë²Ì¤ò¿·Ï²»á¼«¿È¤¬¸«¤Æ¡¢¡ØÈ¯¿®ÎÏ¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¡Ù¤È¹Í¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¤À¡£È¯¿®ÎÏ¤òÔÌÂ»¡Ê¤¤½¤ó¡Ë¤¹¤ì¤ÐÆ±Í§²ñ¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¡£¡Ø²áµî¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤ä¤ì¤Þ¤¹¡Ù¤Ç¤â¡¢ËÜ¿Í¤Î²ÁÃÍÈ½ÃÇ¡£¤Þ¤ï¤ê¤¬¤É¤¦¤³¤¦¸À¤¦¡Ê·ú¤ÆÉÕ¤±¤Î¡ËÃÄÂÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿·Ï²¤µ¤ó¤Û¤ÉÈ¯¿®ÎÏ¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢ÀâÆÀÎÏ¤Î¤¢¤ë¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤¡£¤â¤·¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¤¹¤ì¤ÐÄË¤¤¤¬¡¢¤´¼«¿È¤Ç·è¤á¤ë¤³¤È¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¢£·ÐºÑÆ±Í§²ñ¤Î·ëÏÀ¤Ï¡Ä¡£
·ÐºÑ»°ÃÄÂÎ¤Î¤¦¤Á¡Ö·ÐÃÄÏ¢¡×¤Ï»º¶È³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂç´ë¶È¤¬ÀèÆ¬¤ËÎ©¤Á¡¢·ÐºÑ¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ëÃÄÂÎ¤À¡£¡ÖÆüËÜ¾¦¹©²ñµÄ½ê¡×¤ÏÁ´¹ñ¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤ÎÀ¼¤òÂåÊÛ¤¹¤ë¡£¤³¤Î2¤Ä¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¡Ö·ÐºÑÆ±Í§²ñ¡×¤¬Â¸ºß²ÁÃÍ¤È¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï·Ð±Ä¼Ô¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÈ¯¿®ÎÏ¤À¡£
¡Ö½êÂ°¤¹¤ë²ñ¼Ò¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·Ð±Ä¼Ô¤¬¸Ä¿Í¤ÎÎ©¾ì¤Ç¼«Í³ÅÙ¹â¤¯È¯¿®¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ò¼«Éé¤·¤Æ¤¤¿¡£¿·Ï²»á¤Ï¡¢·ÐºÑ¿Í¤È¤·¤Æ¼çÄ¥¤¹¤Ù¤¤È»×¤Ã¤¿°Æ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¿¤È¤¨È¿´¶¤òÇã¤¦¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢Èò¤±¤º¤Ë¡¢¤à¤·¤í»þ¤Ë¤¢¤¨¤ÆÄ©È¯Åª¤ËÈ¯¿®¤·¡¢µÄÏÀ¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
º£¸å¤Ï¤É¤¦¤«¡©¡¡ È¯¿®¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï·ÐºÑ¤òÎÉ¤¯¤Ç¤¤Ê¤¤¡£À¤¤ÎÃæ¤¬È¯¿®¤ò¼õ¤±»ß¤á¡¢µÄÏÀ¤¬´¬¤µ¯¤³¤ê¡¢À¯¼£¤ä´ë¶È¡¢¼Ò²ñ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤³¤½°ÕÌ£¤òÀ®¤¹¡£·ÐºÑÆ±Í§²ñ¤Ï¥È¥Ã¥×¤Î»ñ¼Á¡¢»ñ³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·ëÏÀ¤ò½Ð¤¹¤Î¤«¡©
¤½¤·¤Æ¤½¤Î·ëÏÀ¤Ï¼«¤º¤È¡¢·ÐºÑÆ±Í§²ñ¤¬ÆüËÜ¤Î·ÐºÑ¼Ò²ñ¤Ë¤É¤¦¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤«¡¢ËÜµ¤ÅÙ¡¢»ÑÀª¤â¼¨¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£ÃíÌÜ¤ËÃÍ¤¹¤ëÈ¯É½¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¡£
¡ÚÃí¼á¡Û
¢¨1¡Ä9·î2Æü¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¿·Ï²»á¤¬1ÆüÉÕ¤Ç²ñÄ¹¤ò¼Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¿·Ï²»á¤«¤é¡ÖÅ¬Ë¡¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤Î¤â¤È¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·Ù»¡¤Ë¤è¤ëÁÜºº¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¤È¤ÎÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ä¡¢¡ÖÁÜºº¤Î·ë²Ì¤òÂÔ¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëÇ§¼±¤ò·ç¤¤¤¿¹Ô°Ù¤ÏÂåÉ½¼èÄùÌò¤È¤¤¤¦Í×¿¦¤Ë´®¤¨¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡×¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£¢¨2¡Ä¿·Ï²»á¤Ï·ÐºÑºâÀ¯»ðÌä²ñµÄ¤Ê¤ÉÀ¯ÉÜ¤Î²ñµÄ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£(£±)2022Ç¯7·î¤Ë¤¹¤Ç¤Ë¡ÖºÇÄãÄÂ¶â¤ò1500±ß¤Þ¤Ç¤Ò¤¤¢¤²¤ë¤Ù¤¡×¤ÈÈ¯¿®¡£¡Ö1¡Á2Ç¯¤ÇºÇÄã1000±ß¤ò¼Â¸½¤¹¤Ù¤¡£¤¹¤Ç¤Ë¤½¤ì¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é3Ç¯¤·¤¿¤é1500±ß¤â½Ð¤¹¡¢¤½¤ì¤°¤é¤¤¹â¤¤ÌÜÉ¸¡¢¤³¤ì¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Ù¤¤À¤È»ä¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¡Ê·ÐºÑÆ±Í§²ñ²Æµ¨¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ç¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¤Æ¡Ë¡£(2)2021Ç¯9·î¡¢¡ÖÄêÇ¯45ºÐ¡×¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¿Íºà¤ÎÎ®Æ°²½¤ÎÉ¬Í×À¤òÁÊ¤¨¤¿¡£¡ÖÄêÇ¯¤ò45ºÐ¤Ë¤¹¤ì¤Ð30Âå¡¢20Âå¤Ç¤ß¤ó¤ÊÊÙ¶¯¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÖÀ®Ä¹»º¶È¤Ø¤Î¿Íºà°ÜÆ°¤¬É¬Í×¡£´ë¶È¤Î¿·ÄÄÂå¼Õ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¸ÛÍÑ»Ô¾ì¤Ï½¾Íè¥â¥Ç¥ë¤«¤éÃ¦µÑ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÄêÇ¯Âà¿¦¤ÎÇ¯Îð¤ò45ºÐ¤Ë°ú¤²¼¤²¤ë¡¢¸Ä¿Í¤Ï²ñ¼Ò¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤¬É¬Í×¤À¡×¡£