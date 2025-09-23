テレビ朝日系「ＭＥＧＵＭＩママのいるＢａｒ」が２２日に放送された。

先週に引き続き、ロバート・馬場裕之、元ＴＢＳでフリーアナウンサーの宇垣美里、レスリング女子７６キロ級でパリ五輪金メダリストの鏡優翔選手をゲストにトークを繰り広げた。

恋愛観についての話題でＭＣのＭＥＧＵＭＩから「今モテるんじゃない？」と聞かれた馬場は「正直に言いますと、モテなかった時期は別にないです。それは正直に言います。謙遜してもしょうがないので」と笑顔。「店も２個やってますし、持ち家ですし、ローン完済してますし」と話した。

宇垣アナが「言いたっ！」と苦笑すると、馬場は「モテるでしょ？」と聞いた。宇垣アナは「モテなかったことはないですね。言っちゃった！」と馬場と同じセリフを返して照れ笑いした。

つづけて、宇垣アナは「でも、（好意を寄せてくれる）その人が求めるものと、私の本質がちょっとズレてたりするんですよね。なんとなく見た目とか、つまりアナウンサーであるということで『イイ奥さんになりそう』みたいな。別に料理も好きだし、するけど、それで求められてもちょっと、みたいな。性格激しいぞ？みたいな。そのギャップあるかもしれない」と話した。

ＭＥＧＵＭＩは「でも、それをだから彼に言ったら余計に燃えるよね。向こうね。もっと追いかけたくなっちゃうから。魔性ねー！モテループね」と感心していた。