°¤Éô´²¡¡¹âÁÒ·ò¤µ¤ó¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿ÂçÀÚ¤ÊÌ¾»É¤ò¤Ê¤¯¤¹¡Ö¤É¤³¤¤¤Ã¤¿¤«¡Ä¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î°¤Éô´²¤¬£²£³ÆüÊüÁ÷¤Î¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¹âÁÒ·ò¤µ¤ó¤È½é¶¦±é¤·¤¿»×¤¤½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°¤Éô¤ÏÂç³Øºß³ØÃæ¤Î£±£¹£¸£µÇ¯¤Ë¡Ö½¸±Ñ¼ÒÂè£³²ó¥Î¥ó¥Î¥Ü¡¼¥¤¥Õ¥ì¥ó¥ÉÂç¾Þ¡×¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢¥â¥Ç¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££¸£·Ç¯¤Ë¤ÏÆîÌîÍÛ»Ò¤Î¼ç±é±Ç²è¡Ö¤Ï¤¤¤«¤é¤µ¤ó¤¬ÄÌ¤ë¡×¤ÇÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£
¡¡ÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¡¢¶ìÏ«¤·¤¿¤È¤¤¤¦°¤Éô¤Ï¡Ö²¼ÀÑ¤ß¤È¤«¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¥»¥ê¥Õ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ë¤À¤±¤ÇÅöÁ³Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬£²£°Âå¤Î»þ¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¹âÁÒ¤µ¤ó¤¬£±£µÇ¯¤Ö¤ê¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö¥Á¥í¥ë¤ÎÈÔ²Î¡×¡Ê£¹£²Ç¯¡¦£Î£È£Ë¡Ë¤ËÃ¼Ìò¤Ç½Ð±é¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼«¿È¤¬´õË¾¤·¡¢¹âÁÒ¤µ¤ó¤ÈÍí¤ß¤¬¤¢¤ë¡Ö¹©»ö¿Í£Á¡×¤Ç½Ð±é¤·¤¿¡£¡Ö·ò¤µ¤ó¤ÈÍí¤à¥·¡¼¥ó¤¬£±¥»¥ê¥Õ¤À¤±¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ø¤³¤ì¡¢¤¼¤Ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ï¡¢·ò¤µ¤ó¤Î¸½¾ì¤ò¸«¤¿¤é¡¢²¿¤«¼«Ê¬¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¡¢Àõ¤Ï¤«¤Ë¹Í¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¼ýÏ¿¸å¤Ë¡Ö·ò¤µ¤ó¤¬¼«Ê¬¤Î¼Ö¤«¤é¤ï¤¶¤ï¤¶¹ß¤ê¤ÆÍè¤Æ¡Ø·¯¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤ÊÌò¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¡Ø·ò¤µ¤ó¤Î¸½¾ì¤Ë½Ð¤¿¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡Ø¤ª¤¦¡¢¤½¤¦¤«¡£º£ÅÙ¤Ï¤¸¤ã¤¢¡¢¤â¤¦¾¯¤·Íí¤ß¤Î¤¢¤ë¼Çµï¤Ç¤ä¤í¤¦¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤ªÌ¾»É¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤ÎÌ¾»É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤³¤¤¤Ã¤¿¤«¡Ä¡×¤È»ÄÇ°¤½¤¦¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£