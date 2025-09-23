23日（火）、横須賀スタジアムでのイースタン・リーグ、対楽天戦。DeNAの先発投手は森唯斗、対する楽天の先発投手は林優樹。

1回表、森唯斗は 一死一・三塁から、伊藤裕季也の犠牲フライで1点を奪われる。DeNAは先制を許してしまう。

1点を追いかける2回裏、先頭のフォードがライトへのソロを放ち1点を返す。1対1の同点に追いつく。

1対1の同点のまま迎えた3回裏、田内真翔が内野安打で出塁後、森敬斗の送りバントで二塁へ進塁するなど一死二塁とし、打席には九鬼隆平を迎える。九鬼は内野ゴロに倒れるも、田内は進塁し二死三塁と変わる。続く梶原昂希は外野フライに倒れ3アウト。DeNAはチャンスを活かすことができなかった。

2回以降はスコアボードに0を並べる森唯斗は8回表、先頭の田中貴也を空三振に抑えたところで降板。8回途中115球、8安打、3奪三振、2四球、1死球、1失点の力投を見せた。2番手として登板した松本凌人は2アウトを奪いこの回を終了させた。

試合はタイブレーク方式の延長10回表、この回の頭から登板した4番手のマルセリーノは、二死満塁から山田遥楓に押し出し四球、永田颯太郎の適時打、田中貴也の犠飛で3点を奪われる。打者5人に23球を投げたところで降板。後を継いだ橋本達弥は陽柏翔の適時内野安打で1点を奪われる。DeNAは勝ち越しを許してしまう。

10回裏、反撃したいDeNA打線だったが、無死一・二塁から森敬斗が右飛、九鬼隆平は中飛、梶原昂希は二ゴロと得点を奪うことはできなかった。

DeNAは楽天に1対5で敗北。

