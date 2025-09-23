仮面女子×ちぃたん☆“ダンボールファッション”で時代を先取り？夢を叶える秘訣も「諦めずに続けた人が掴み取れる」【STARRZ TOKYO 2025】
【モデルプレス＝2025/09/23】コツメカワウソの妖精・ちぃたん☆と舞踏派アイドルグループ・仮面女子が23日、東京・日本工学院アリーナで開催された音楽＆ファッションイベント「STARRZ TOKYO 2025」に出演。舞台裏でモデルプレスのインタビューに応じた。
【写真】ちぃたん☆×仮面女子、異色のコラボ
昨年初開催され、イベント関連投稿のインプレッションが約2,000万impを突破するなど、SNSを中心に大きな話題を呼んだ「STARRZ TOKYO」。2年目を迎える今回は会場の規模を拡大。AKB48、ISSEI、福本大晴らアーティストのほか、モデルやインフルエンサーが出演し、次世代のエンタメカルチャーを届ける。
◆ちぃたん☆×仮面女子「STARRZ TOKYO 2025」舞台裏でインタビュー
「仮面を被った舞闘派アイドル」をコンセプトに活動する仮面女子は、ちぃたん☆とコラボレーションし「爆音☆ウェーイ」「GO!!!」の2曲を披露。約7時間にわたるイベントのオープニングステージを華々しく飾った。
森下舞桜：今回は、仮面女子の曲の中でも初見の方でも一番盛り上がりやすい「爆音☆ウェーイ」という曲と、人気アニメ「NARUTO -ナルト-」の主題歌である「GO!!!」を今回チョイスさせていただきました。会場全体で一緒にサビで盛り上がれると嬉しいなと思います。
― 「音楽×ファッションの祭典」にちなみ、この中で私服が一番おしゃれな人は誰ですか？
月野もあ：ちぃたん☆はいつも、“ダンボールファッション”をしていて（笑）、ガムテープ、ダンボール、紙テープで作ったファッションをよくしているんです。今日もおしゃれして来ればよかったね（笑）。メイド服を着たり、いろんなコスプレをよくしたりしているので、仮面女子のメンバーよりもちぃたん☆がおしゃれなんじゃないかなと思います。トレンドを取り入れつつ、常にSNSの最先端についていますから！
ちぃたん☆：（一歩前に出て自身を指差しアピール）
仮面女子：（笑）。
― 最近メンバーの間で流行っていることはなんですか？
陽向こはる：もあちゃんが毎日食べている「即攻元気」というエネルギーが出るゼリー飲料があるんですけど、それをもあちゃんが「いいよ」って渡してくれて、みんな結構買うようになって、ワンマンライブの差し入れでもたくさん貰っていて、流行っています。
― モデルプレスには自分の夢を追いかけている読者がたくさんいます。そういった方々に向けて「夢を叶える秘訣」を教えてください。
猪狩ともか：夢を叶える秘訣は諦めないことだと思っています。諦めた瞬間、夢って途絶えてしまうけど、諦めずに続けた人が掴み取れるものが夢だと思うので。私たちも日々活動していて、諦めかけてしまうこともあるんですけど、やっぱり前を向いて、絶対叶えてやるんだという強い気持ちを持って、諦めないことが大切だと思います。
◆音楽×ファッションの祭典「STARRZ TOKYO」2度目の開催
昨年初開催され、イベント関連投稿のインプレッションが約2,000万impを突破するなど、SNSを中心に大きな話題を呼んだ「STARRZ TOKYO」。2年目を迎える今回は会場の規模を拡大。AKB48、ISSEI、福本大晴らアーティストのほか、モデルやインフルエンサーが出演し、次世代のエンタメカルチャーを届ける。（modelpress編集部）
