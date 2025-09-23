注目の“日本一可愛い新入生”候補 A大学・望月こはなさん【フレキャン2025特集】
【モデルプレス＝2025/09/23】日本一の新入生を決めるミスコン「FRESH CAMPUS CONTEST 2025」（通称：フレキャン）にて、2次審査通過者の中で「モデルプレス掲載権」を獲得した出場者にインタビューを実施。今回は、A大学・望月こはな（もちづき・こはな）さんのインタビュー。
2024年度のグランプリは稲垣瑠奈（法政大学）。これまでのコンテスト出身者には、宇内梨沙（TBSアナウンサー）、上村彩⼦（TBSアナウンサー）、滝菜月（⽇本テレビアナウンサー）、中村麻美 （アパレルブランドディレクター）、井⼝綾⼦（タレント）、中川紅葉（女優）、斉藤里奈（モデル・ミス週刊少年マガジン）、長谷川新奈（元AKB48）、南野巴那（女優）、有賀怜香（テレ朝学生キャスター）、榎本ゆいな（タレント）等がいる。
【写真】昨年度の“日本一可愛い新入生”
◆「FRESH CAMPUS CONTEST」とは？
「FRESH CAMPUS CONTEST」は、今年で16年目を迎える大学・専門学校新入生を対象としたコンテスト。2010年度の初開催からこれまでの歴史の中で、数多くのアナウンサーやタレント・モデルなどを多数輩出してきた。
◆望月こはな（もちづき・こはな）さんプロフィール
大学：A大学
出身地：大阪府
誕生日：1月2日
趣味：ドラマ、映画、舞台を観ること・そして食事です！ラーメンやアサイーボウルが特に好きです。
特技：歌（2025年全国大会 団体戦：3位・個人戦：朝日中高生新聞賞受賞）ダンス・手芸・ハンドメイド・英検2級・水泳2級
◆「フレキャン」望月こはなさんにインタビュー
― コンテストに参加したきっかけを教えてください。
同世代の方々がライブ配信を通して自分の夢に向かって頑張っている姿を見て、自分も出来る事から挑戦しようと思ったのがきっかけです。今まで踏み出さずにいた自分への悔しさをバネに試行錯誤しながら頑張っています！
― コンテスト期間中、自分磨きのために頑張っていることはありますか？
歯並びをよくするためにマウスピース矯正をしています！他には、技術向上の為に歌をたくさんうたったり、お芝居をたくさん見て芸能が身近にある生活を送っています。
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
女優を目指して真面目にやっているつもりが、配信では「芸人みたい」と言われております（苦笑） 配信自体が不慣れですのでみなさんに助けられつつで、感謝しております。 トーク以外にカラオケ配信も行っていて、皆様からのリクエストにも挑戦しているのでぜひ遊びに来てください！
― 将来の夢や、目指している進路について教えてください。
死ぬまで女優として生き続けたいです。大きな目標は主演女優賞を受賞する事です！進路としては、芸能活動においてチャンスの多い東京へ行きたいと思っています。
― 今後の審査への意気込みをお願いいたします！
事務所・勉強・フレキャンの両立は正直難しいと感じることもあります。ですが私の負けず嫌いな性格を信じて、最後まで諦めず努力を続けます。どんな結果になっても「ここまで頑張れた」と自分に胸を張れるように、全力で挑みます！応援よろしくお願いいたします！
◆“日本一可愛い新入生”「フレキャン」まもなく4次審査
「FRESH CAMPUS CONTEST」では、審査の段階から雑誌掲載、TVキー局主催のイベント・番組レポーター出演、大型ファッションショー出演等のチャンスも。これまでに「神戸コレクション」「超十代」を始めとするイベントの出演や人気雑誌「CanCam」「JJ」「non-no」「Ray」など多くのイベントや雑誌とコラボレーションしたほか、過去にはフジテレビ制作の地上波ドラマやMBSラジオといったメディアへの出演機会もコンテスト参加者に与えられてきた。今年度もすでに特別協力として「テレビ朝日アスク」「モデルプレス」「CanCam」が決定。今年も学生の夢に向けた様々なチャンスを参加者に提供する。
今年度は、10月2日より4次審査がスタート。グランプリは、12月13日に品川インターシティホールにて行われる表彰式で発表される。（modelpress編集部）
