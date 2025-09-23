秋→冬をつなぐ、上品リバーコートで品格を漂わせるスタイルを楽しんで

2枚の生地を1枚に縫い合わせ、軽い着心地で人気を集めているリバーコート。秋～冬まで季節をつなぐアウターとして、ワードローブに1枚あると重宝します。人気ショップから羽織るだけでスタイリングを上品に昇華するリバーコートをお届け。

【ユナイテッドアローズ】マント風Aラインシルエットで量感ニットも合わせやすい

「バイカラー リバー ミドルコート」\69,960※2025年11月上旬発売予定

ストールを羽織っているかのように軽い、ミドル丈ノーカラーコートは、全体的にゆとりをもたせ、両サイドにベントを入れたマント風のAラインシルエット。バストやアームホールにゆとりがあり、ボリュームニットも合わせやすく、シーズン長く楽しめます。

【サロン アダム エ ロペ】カシミア級の肌触りの上質ウールリバーで、ジャケットにもコートにも

「ミドルウールコート」各\59,400※2025年10月上旬頃発売予定

カシミヤにも匹敵するといわれる「スーパー140's」の高級羊毛を使用した上質なウールリバーを採用したリラクシーなサイズ感のリバー仕立てのウールジャケット。ボリューム感のあるシルエットながらも、リバー仕立てならではの軽さで着心地は驚くほど快適。ジャケットとしてはもちろん、寒い季節にはニットとのレイヤードでアウター代わりにも活躍します。

【デミルクス ビームス】Vネックが凛とした雰囲気を醸し出すロングコート

「リバー Vネック ロングコート」\64,900※2025年10月上旬発売予定

【デミルクス ビームス】定番のウールリバーロングコートは、1着で2つのカラーが楽しめるリバーシブル仕様。2025年秋冬シーズンは、シャープな印象に導くVネックと艶のあるリングドットボタンにアップデート。柔らかさと美しい光沢がリュクスな雰囲気を演出する繊維が長くしなやかな羊毛をビーバー仕上げに。厚手のニットなども重ねやすいゆったりとしたシルエット。

【ユナイテッドアローズ】優雅さも抜け感も備える、上品ストール風アウター

「バイカラー リバー ストール」\39,930

袖がないため、中に合わせるアイテムを選ばないストール風アウター。上品な光沢感と発色の美しさ、滑らかな表面感が特徴の高密度リバーシブルビーバー素材を使用。表面の毛羽乱れが少ない加工を施しています。アウターはもちろん、トップス感覚で着るなど長く楽しめます。

洗練されたデザインもリバーコートの魅力。秋冬のきれいめスタイルの相棒として、ワードローブに迎え入れてはいかがでしょうか。

※価格はすべて税込みです