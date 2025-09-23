NMB48、グループ内で“平成ブーム” 劇場公演の合間にやっていることとは？【STARRZ TOKYO 2025】
【モデルプレス＝2025/09/23】NMB48が23日、東京・日本工学院アリーナで開催された音楽＆ファッションイベント「STARRZ TOKYO 2025」に出演。舞台裏でモデルプレスのインタビューに応じた。
大阪・難波にある専用劇場を拠点に活動する彼女たちは「ナギイチ」「僕らのユリイカ」などの代表曲から最新曲「チューストライク」までの計5曲を披露。センターステージにも登場し、近距離で観客を楽しませた。
― 「STARRZ TOKYO 2025」セットリストの注目ポイントを教えてください。
桜田彩叶：今回のセットリストはNMB48の中でも代表曲である「ナギイチ」や「僕らのユリイカ」など、フェスでも沢山披露させていただいている楽曲が詰まっており、明るくてアイドルらしくて、ファンの方も好きな方が多い盛り上がる楽曲なので、一緒に盛り上がっていただけたらなと思います。
― 「音楽×ファッションの祭典」にちなみ、私服が一番おしゃれなメンバーは誰ですか？
メンバー：誰だろう？せーので指さそう！いっせーので！…（坂下真心と龍本弥生が同率で1位に）
― ファッションのこだわりや、秋冬で気になっているファッションアイテムを教えてください。
坂下真心：いろんな系統をチャレンジすることを心がけていて、可愛い服やかっこいい服など、シーズンごとにいろんな系統を着て楽しんでいます。今年の秋冬はチェックだったり、秋っぽいブラウンやネイビーを取り入れようと思っています。
龍本弥生：私はレースやリボン、フリフリなお洋服がすごく好きで、そういうお洋服ばかり集めちゃう癖があるんですけど、柄物をあまり着たことがないので、今年の冬は可愛い柄を探しています。
― 最近メンバーの間で流行っていることはなんですか？
板垣心和：最近平成ブームっていうのがあって、私がシール帳を始めたら他のメンバーも一緒に始めてくれて、劇場公演の合間にシール交換をして遊んでいます。
― モデルプレスには自分の夢を追いかけている読者がたくさんいます。そういった方々に向けて「夢を叶える秘訣」を教えてください。
青原優花：夢を叶えるには、周りの人に自分の思いを伝えて、有言実行させることが大事だと思うので、何事にも恐れずに声に出していくことが大事だと思います。
芳賀礼：躊躇しちゃうときや年齢とかで悩んじゃうときもあると思うんですけど、自分のやりたいことをやってこその人生なので、何を言われても自分の意思があれば大丈夫だと思います。その強い気持ちを持って1歩踏み出してみるのが、大きな成功に繋がるのかなと思います。
昨年初開催され、イベント関連投稿のインプレッションが約2,000万impを突破するなど、SNSを中心に大きな話題を呼んだ「STARRZ TOKYO」。2年目を迎える今回は会場の規模を拡大。AKB48、ISSEI、福本大晴らアーティストのほか、モデルやインフルエンサーが出演し、次世代のエンタメカルチャーを届ける。（modelpress編集部）
INTERVIEW PHOTO：加藤千雅
【Not Sponsored 記事】
