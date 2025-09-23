¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡È3¿Í¤ÎÊì¡É¤¬¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Á¡ª¡¡·àÃæ¤Ç¤Ï¤½¤í¤Ã¤ÆÂà¾ì¡Ö¤Þ¤µ¤«¡Ä¤³¤ó¤Ê·Á¤Ç¡×¡Ö¾Ð´é¤¬µã¤±¤Þ¤¹¡×
¡¡º£ÅÄÈþºù¤¬¼ç±é¤¹¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬23Æü¡¢¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡¢¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡¢¸ÍÅÄºÚÊæ¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¡Ö¾Ð´é¤¬µã¤±¤Þ¤¹¡×ÃçÎÉ¤¯´ó¤êÅº¤¦3¿Í¤ÎÊì
¡¡¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ï¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¥Þ¥ó¥¬²È¤Ç³¨ËÜºî²È¤Î¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¡Ê1919¡¾2013¡Ë¤È¡¢¾®¾¾Äª¤µ¤ó¡Ê1918¡¾1993¡Ë¤ÎÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¡£²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿2¿Í¤¬¿ÍÀ¸¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¹ÓÇÈ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¡ÈµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡É¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤ò³è¼Ì¤¹¤ë¡£¼ç¿Í¸ø¡¦Ä«ÅÄ¤Î¤Ö¤òº£ÅÄÈþºù¡¢¤Î¤Ö¤ÎÉ×¡¦Ìø°æ¿ó¤òËÌÂ¼¾¢³¤¤¬±é¤¸¤ë¡£23ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè127²ó¤Ç¤Ï¤Î¤Ö¤ÎÊì¡¦±©Â¿»Ò¡Ê¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡Ë¤È¿ó¤Î»º¤ß¤ÎÊì¡¦ÅÐÈþ»Ò¡Ê¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ°é¤Æ¤ÎÊì¡¦ÀéÂå»Ò¡Ê¸ÍÅÄºÚÊæ¡Ë¤ÎµÇ°¼Ì¿¿¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¤Î¤Ö¤ÎËå¡¦¥á¥¤¥³¡Ê¸¶ºÚÇµ²Ú¡Ë¤Î¥»¥ê¥Õ¤ÎÃæ¤Ç¡¢3¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÂè127²ó¤ÎÊüÁ÷¸å¤Ë¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢±©Â¿»ÒÌò¤Î¹¾¸ý¡¢ÅÐÈþ»ÒÌò¤Î¾¾Åè¡¢ÀéÂå»ÒÌò¤Î¸ÍÅÄ¤¬¾Ð´é¤ÇÊÂ¤ó¤À3¥·¥ç¥Ã¥È¡£Ê£¿ô¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢3¿Í¤¬Â·¤Ã¤Æ¾Ð´é¤Ç¡È¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Á¡É¤Î¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ä¸ß¤¤¤Ë´ó¤êÅº¤¤¹ç¤¦»Ñ¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö±©Â¿»Ò¡¦ÅÐÈþ»Ò¡¦ÀéÂå»Ò¤Î»°¿Í¤¬¤½¤í¤Ã¤¿µ®½Å¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡×¤ÈÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡Ö»°¼Ô»°ÍÍ¤ÎÊì¤Î°¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡3¿ÍÂ·¤Ã¤Æ¼Ì¿¿¤È¥»¥ê¥Õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÈÂà¾ì¡É¤¬È½ÌÀ¤·¤¿Âè127²ó¡£ÊüÁ÷Ä¾¸å¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈÖÁÈ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¡Ä¤³¤ó¤Ê·Á¤Ç3¿Í¤ÎÂà¾ì¤òÃÎ¤ë¤È¤Ï¡×¡Ö¾Ð´é¤¬µã¤±¤Þ¤¹¡×¡Ö3¿Í¤Î¥¢¥ó¥Ñ¡¼¥ó¥Á¸«¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
°úÍÑ¡§Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@asadora_ak_nhk¡Ë
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¡Ö¾Ð´é¤¬µã¤±¤Þ¤¹¡×ÃçÎÉ¤¯´ó¤êÅº¤¦3¿Í¤ÎÊì
¡¡¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ï¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¥Þ¥ó¥¬²È¤Ç³¨ËÜºî²È¤Î¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¡Ê1919¡¾2013¡Ë¤È¡¢¾®¾¾Äª¤µ¤ó¡Ê1918¡¾1993¡Ë¤ÎÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¡£²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿2¿Í¤¬¿ÍÀ¸¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¹ÓÇÈ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¡ÈµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡É¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤ò³è¼Ì¤¹¤ë¡£¼ç¿Í¸ø¡¦Ä«ÅÄ¤Î¤Ö¤òº£ÅÄÈþºù¡¢¤Î¤Ö¤ÎÉ×¡¦Ìø°æ¿ó¤òËÌÂ¼¾¢³¤¤¬±é¤¸¤ë¡£23ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè127²ó¤Ç¤Ï¤Î¤Ö¤ÎÊì¡¦±©Â¿»Ò¡Ê¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡Ë¤È¿ó¤Î»º¤ß¤ÎÊì¡¦ÅÐÈþ»Ò¡Ê¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ°é¤Æ¤ÎÊì¡¦ÀéÂå»Ò¡Ê¸ÍÅÄºÚÊæ¡Ë¤ÎµÇ°¼Ì¿¿¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¤Î¤Ö¤ÎËå¡¦¥á¥¤¥³¡Ê¸¶ºÚÇµ²Ú¡Ë¤Î¥»¥ê¥Õ¤ÎÃæ¤Ç¡¢3¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡3¿ÍÂ·¤Ã¤Æ¼Ì¿¿¤È¥»¥ê¥Õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÈÂà¾ì¡É¤¬È½ÌÀ¤·¤¿Âè127²ó¡£ÊüÁ÷Ä¾¸å¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈÖÁÈ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¡Ä¤³¤ó¤Ê·Á¤Ç3¿Í¤ÎÂà¾ì¤òÃÎ¤ë¤È¤Ï¡×¡Ö¾Ð´é¤¬µã¤±¤Þ¤¹¡×¡Ö3¿Í¤Î¥¢¥ó¥Ñ¡¼¥ó¥Á¸«¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
°úÍÑ¡§Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@asadora_ak_nhk¡Ë