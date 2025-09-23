４人組ダンスパフォーマンスグループ・ｓ＊＊ｔ ｋｉｎｇｚ（シットキングス）の日本武道館２ＤＡＹＳライブ「ＬＡＮＤＩＮＧ」（１０月３１日、１１月１日）に、三浦大知、ＳＫＹ―ＨＩ、ｃｌａｑｕｅｐｏｔ（クラックポット）の３組がゲスト出演することが２３日、ダンスツアーライブ「ｓ＊＊ｐ」内で発表された。戦友であり親交の深い３組は両日ともに出演。豪華コラボレーションで花を添える。

４人は、２０２３年に“歌唱しない”ダンスグループ史上初めて日本武道館公演を開催。それ以来２年ぶりとなるが、盟友の三浦は前回（サプライズゲストで登場）に続く出演になる。ＳＫＹ―ＨＩとは楽曲「Ｏｈ ｓ＊＊ｔ！！」、ｃｌａｑｕｅｐｏｔとは色気三部作の２作品目「Ｂｉｏｔｏｐｅ」でタッグを組んでいる。

シッキンは「ｓ＊＊ｔ ｋｉｎｇｚを語る上で絶対に欠かせない３人が、日本武道館２ＤＡＹＳ公演に両日ゲスト出演してくれます」と感謝。「互いをリスペクトし、切磋琢磨（せっさたくま）してきたからこそ生まれる“熱”と“想い”が、特別な場所でぶつかり合います。ぜひ会場で体感してください。ゲストを迎え、パワーアップする日本武道館公演をお楽しみに」とコメントした。