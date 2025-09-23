◆第７８回秋季全道高校野球大会函館地区予選 ▽Ｂブロック１回戦 七飯・森７―６知内（２３日・函館オーシャン）

２０２１年限りで廃部となり、今春４年ぶりに復活した森が七飯との連合で秋初戦に臨み、知内を７―６で破った。９３年センバツ甲子園に出場し、今春全道４強、夏南北海道大会８強の強豪から金星を奪い、森は野球部復活後公式戦“初勝利”を挙げた。

１回に無安打で２点を先制すると、３回には３安打などで２点を追加。４回には森の管井裕哉右翼手（１年）の内野安打などで好機をつくり、七飯の１番・佐藤俊三塁手（２年）が２点適時二塁打を放つなどさらに３点を加え、７―０とした。

終盤は知内に押される展開が続いた。７回に４点を奪われるなど１点差まで詰め寄られたが、七飯の長島陽希投手（２年）が９回無死２塁のピンチをしのぎ、１４安打を浴びながらも９回１２０球で完投勝利を納めた。

森は、道南の森町にある公立校で、３季通じて８度の道大会（夏は南大会）出場実績があるが、年々部員が減少し、２１年限りで廃部になっていた。同町出身で元オリックスの吉田雄人監督が野球部復活に向けて立ち上がり、地域おこし協力隊として、昨年７月に故郷に移住。地元関係者らの協力を得ながら、雑草だらけで荒れ果てたグラウンドの整備から準備を進め、１年生４人と再出発していた。

春は０―１９、夏は０―１０（ともに八雲との連合）でコールド負けしていたが、復活３季目で待望の白星をつかんだ。３季通じて道大会出場のない七飯との連合チームで、次戦は函館ラサールと対戦。勝利すれば、全道大会出場に王手をかける。