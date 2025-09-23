『あんぱん』嵩の歌詞に、のぶは涙目になり… 第128回場面カット
俳優の今田美桜が主演を務める、連続テレビ小説『あんぱん』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第128回（24日）の場面カットが公開されている。
【写真あり】アンパンマン役が決定！ 新たな相関図を公開
前回は、うれしい話を聞いたと息を弾ませて帰ってきたのぶ（今田美桜）。アンパンマンに何か足りないと感じていた嵩（北村匠海）は、のぶの話を聞いて悪役を描き始める。それから２年の月日がたち、愛すべき悪役のばいきんまんは子どもたちに人気のキャラクターに。そんなある日、蘭子（河合優実）が嵩にばいきんまんが生まれた理由を尋ねると、聞いていた八木（妻夫木聡）は押し黙り…。そして嵩は、次々とキャラクターを生み出していく。
今回は、ある日、アンパンマンをテレビアニメ化したいとテレビプロデューサーの武山（前原滉）が訪ねてくる。だが嵩（北村匠海）は、アンパンマンを傷つけられたくないと言って断ってしまう。諦めきれない武山は、数日後にまたやってくる。不在だった嵩にのぶ（今田美桜）が彼の熱意を伝えると、嵩はようやく引き受けることに。嵩は主題歌の歌詞も担当し、書き上げた歌詞をのぶに見せると、のぶの目に涙が。歌詞に込められた想いとは――。
【写真あり】アンパンマン役が決定！ 新たな相関図を公開
前回は、うれしい話を聞いたと息を弾ませて帰ってきたのぶ（今田美桜）。アンパンマンに何か足りないと感じていた嵩（北村匠海）は、のぶの話を聞いて悪役を描き始める。それから２年の月日がたち、愛すべき悪役のばいきんまんは子どもたちに人気のキャラクターに。そんなある日、蘭子（河合優実）が嵩にばいきんまんが生まれた理由を尋ねると、聞いていた八木（妻夫木聡）は押し黙り…。そして嵩は、次々とキャラクターを生み出していく。