鈴木福、千鳥・大悟の“恋愛格言”暴露 ノブ「波紋が巻き起こります」
俳優の鈴木福がきょう23日放送のABCテレビ『相席食堂』（後11：10〜※関西ローカル）に出演する。
【動画】千鳥が動揺…酒の席で言い放った大悟の格言を暴露した鈴木福
今回は、時代を動かす若者世代の芸能人が旅人になる「Z世代相席」を届ける。21歳になった芸歴20年の鈴木が自然あふれる岡山県赤磐市を、3歳で子役デビューし現在21歳の本田望結が埼玉県熊谷市を訪れる。
ドイツの農村をモチーフにしたテーマパークから始まった鈴木の相席旅。“桃の女王”と称される岡山が誇る桃「清水白桃」を味わった後、鈴木は白桃を使ったワインを求めて再びテーマパークへ戻る。
鈴木は大好きなワインを味わいながら、大悟と一緒に飲んだときのことを話し出す。「男としてどうあるべきかを聞かせてもらった」と言う鈴木に刺さった、大悟の炎上間違いなしの恋愛の格言とは。
予告映像ではMCを務める千鳥の大悟が「おい！福」と絶叫。鈴木が明かした発言に、相方のノブが「これは波紋が巻き起こります」とツッコむ。
厳しい残暑が続く街を散策し、カフェで熊谷のご当地かき氷「雪くま」を食べて納涼する本田。料理人を目指す12歳の少年と相席すると、本田の軽い食レポに対し、少年はただならぬ食レポを披露。12歳とは思えない大人びた少年に本田が完敗（!?）。
