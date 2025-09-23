¡Ö·¼Ê¸Æ²½ñÅ¹¡×²þ¤á¡Öµª°Ë¹ñ²°½ñÅ¹¡×¤Ø¡¢Âè£±ÃÆ¤ÏÅìµþ¡¦ÉÜÃæËÜÅ¹¡Äµþ²¦ÅÅÅ´¤¬Á´³ô¾ùÅÏ
¡¡µþ²¦Àþ±èÀþ¤òÃæ¿´¤ËÅ¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¤ë¡Ö·¼Ê¸Æ²½ñÅ¹¡×¤¬¡¢¡Öµª°Ë¹ñ²°½ñÅ¹¡×¤ÎÅ¹Ì¾¤Ë½ç¼¡ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè£±ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢·¼Ê¸Æ²½ñÅ¹ÉÜÃæËÜÅ¹¤Ï£²£µÆü¡¢µª°Ë¹ñ²°½ñÅ¹ÉÜÃæÅ¹¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡¡·¼Ê¸Æ²½ñÅ¹¤Ï¡¢µþ²¦ÅÅÅ´¡ÊÅìµþÅÔÂ¿Ëà»Ô¡Ë¤Î´°Á´»Ò²ñ¼Ò¤À¤Ã¤¿µþ²¦½ñÀÒÈÎÇä¡ÊÆ±¡Ë¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢µª°Ë¹ñ²°½ñÅ¹¡Ê¿·½É¶è¡Ë¤Ëµþ²¦½ñÀÒÈÎÇä¤ÎÁ´³ô¼°¤¬¾ùÅÏ¤µ¤ì¡¢Æ±¼Ò¤Ï£¶·îËö¤«¤éµª°Ë¹ñ²°½ñÅ¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡·¼Ê¸Æ²½ñÅ¹¤Ï¡¢ÉÜÃæ¡¢¹âÈ¨ÉÔÆ°¡¢µþ²¦Â¿Ëà¥»¥ó¥¿¡¼¡¢½ÂÃ«¡¢µÈ¾Í»û¤Ê¤Éµþ²¦Àþ¤ä°æ¤ÎÆ¬Àþ±èÀþ¤òÃæ¿´¤Ë£²£°Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µþ²¦½ñÀÒÈÎÇä¤Ïº£·î£±ÆüÉÕ¤Ç¡¢µª°Ë¹ñ²°½ñÀÒÈÎÇä¤Ë¼ÒÌ¾¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·¼Ê¸Æ²½ñÅ¹ÉÜÃæËÜÅ¹¤Ï£±£¹Æü¤«¤é¡¢µª°Ë¹ñ²°½ñÅ¹ÉÜÃæÅ¹¤È¤·¤Æ¥×¥ì±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£²£µÆü¤ËÀµ¼°¤ËÅ¹Ì¾¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¡£¤Û¤«¤Î£±£¹Å¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢£±£²·îËö¤ò¤á¤É¤Ë¡Öµª°Ë¹ñ²°½ñÅ¹¡×¤ËÅý°ì¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±¼Ò¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÉÊ¤¾¤í¤¨¤ò°ìÁØ½¼¼Â¤µ¤»¡¢ÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë½ñÅ¹¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉÜÃæÅ¹¤Ç¤Ïº£·î£²£¸Æü¤Þ¤Ç¡¢ÀÇ¹þ¤ß£²£°£°£°±ß°Ê¾å¤Î¹ØÆþ¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢µª°Ë¹ñ²°½ñÅ¹¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³ÆÆüÀèÃå£²£°£°¿Í¡£