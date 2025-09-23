◇MLB パドレス 5×-4 ブリュワーズ(日本時間23日、ペトコ・パーク)

パドレスが延長戦の末ブリュワーズとの死闘を制し、ポストシーズン進出を決めました。

ナ・リーグ西地区で首位ドジャースと激しい優勝争いを繰り広げている2位パドレス。

初回、1アウトから2番のマニー・マチャド選手の安打から満塁の好機をつくり、相手投手のボークで幸先よく1点を先制。

しかし直後の2回、先発のニック・ピベッタ投手が先頭打者に四球を与えると、その後2本のタイムリーを浴びるなど、3失点。メジャー最高勝率のブリュワーズ打線につかまります。

それでも5回、パドレスはホセ・イグレシアス選手が今季2号ソロを放ち、1点差へ。さらに7回、2アウト1、2塁の場面でルイス・アラエス選手がタイムリーを放ち、同点に追いつきました。

その後、3-3のまま延長戦に突入。10回はそれぞれ1点ずつ奪い、4-4で迎えた11回にはブリュワーズが満塁の好機を迎えますが、ブラッグリー・ロドリゲス投手がダブルプレーで得点を与えず。直後の攻撃では、1アウト3塁から途中出場のフレディ・フェルミン選手がサヨナラタイムリーを放ち、劇的勝利となりました。

この勝利で今季86勝71敗としたパドレスは、今季もポストシーズン進出決定が確定。ナ・リーグではブリュワーズ、フィリーズ、カブス、ドジャースに続いて5チームです。主力のマチャド選手は、息子と喜ぶシーンがありました。

またこの日、首位ドジャースが試合がなかったため、その差は2.5ゲーム差へ。ドジャースは優勝マジック「3」のままです。

ドジャースの最短優勝は25日(日本時間)。残すはダイヤモンドバックス、マリナーズの敵地6連戦となります。

一方、パドレスは強敵ブリュワーズとの2試合とワイルドカード進出の可能性を残すダイヤモンドバックスとの3連戦の計5試合。大逆転優勝へ負けられない戦いが続きます。