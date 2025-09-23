重川茉弥、北爪さくら、りんか（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/09/23】重川茉弥、北爪さくら、りんからが23日、東京・日本工学院アリーナで開催された音楽＆ファッションイベント「STARRZ TOKYO 2025」に出演した。

◆重川茉弥・北爪さくら・りんか「STARRZ TOKYO」でランウェイ


重川は、ミニ丈のセットアップからクールに美脚を披露。北爪はほっそりとした肩をチラリと見せたトップス、りんかは細身のパンツをスタイリッシュに着こなした。重川、北爪、りんかのほか「EGOIST」ステージでは森脇梨々夏、吉沢朱音、谷田ラナ、西村歩乃果、アリアナさくら、Jona、kanakaが出演した。

◆音楽×ファッションの祭典「STARRZ TOKYO」2度目の開催


昨年初開催され、イベント関連投稿のインプレッションが約2,000万impを突破するなど、SNSを中心に大きな話題を呼んだ「STARRZ TOKYO」。2年目を迎える今回は会場の規模を拡大。AKB48、ISSEI、福本大晴らアーティストのほか、モデルやインフルエンサーが出演し、次世代のエンタメカルチャーを届ける。（modelpress編集部）

