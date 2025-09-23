＠onefive、美ウエスト際立つ衣装姿で魅了 “初見ファン”にもアピール「私たちのこと好きになって」【STARRZ TOKYO 2025】
【モデルプレス＝2025/09/23】4人組ガールズグループの＠onefive（ワンファイブ）が23日、東京・日本工学院アリーナで開催された音楽＆ファッションイベント「STARRZ TOKYO 2025」に出演した。
令和元年に結成された、Amuse×avexに所属している新進気鋭ガールズグループ・@onefive。MOMO（モモ）、GUMI（グミ）、KANO（カノ）、SOYO（ソヨ）の4人組で、ドラマ「推しが武道館いってくれたら死ぬ」（2022／ABCテレビ）に4人揃って出演したことでも話題を呼んだ。美しいウエストが際立つピンクカラーの衣装姿で登場し、1曲目「アルプス・バイブス」では童謡「アルプス一万尺」の手遊びを彷彿とさせる振付で観客を釘付けに。しなやかなダンスと色気溢れるパフォーマンスを披露し、メンバーがカメラに向かって投げキスをする場面もあった。
MCでは「皆さんこんにちは＠onefiveです！」と挨拶し「皆さん楽しんでますか〜？」「声出す準備はできてますか？」と呼びかけると、観客からは歓声が。続けて「初めて私たちを観に来た方もいらっしゃいますか？ぜひ、今日覚えて帰ってください！」「今日で私たちのこと好きになって帰ってください！」とアピールした。2曲目「KAWAII KAIWAI」では、先程とは雰囲気をガラリと変え、可愛らしいダンスと歌声で魅了。3曲目「開心列車080」では中央ステージまで移動し、弾ける笑顔をふりまきながらファンサービス。フレッシュな魅力を放っていた。
OPENING SE
M1.アルプス・バイブス
-MC-
M2.KAWAII KAIWAI
M3.開心列車080
Ending SE
昨年初開催され、イベント関連投稿のインプレッションが約2,000万impを突破するなど、SNSを中心に大きな話題を呼んだ「STARRZ TOKYO」。2年目を迎える今回は会場の規模を拡大。AKB48、ISSEI、福本大晴らアーティストのほか、モデルやインフルエンサーが出演し、次世代のエンタメカルチャーを届ける。（modelpress編集部）
