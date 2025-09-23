お尻まで隠れるティアードフレアシルエットの【スポパン】ラッシュガード、毎日のレジャーや水遊びに活躍する快適ウェアがAmazonで販売中！
紫外線対策も体型カバーも叶う【スポパン】レディースラッシュガード、女性らしいフレアデザインがAmazonで販売中！
全色UV遮蔽率95%以上の水陸両用素材を使ったラッシュガードシャツ。ティアードデザインが女性らしく、体型カバーしながら1枚でサラッと着こなせる。気になる腰回りをカバーできる丈感なので、ボトムスの幅が広がり、紫外線対策しながらコーデを楽しめる。吸水速乾機能素材のため汗をかいても素早く吸収し蒸発させてくれて、サラサラの着心地が続く。水陸両用で通気性がよく、水に入ってもすぐに乾いて便利。お子様との水遊びや公園遊び、送り迎えにもおすすめ。
UV遮蔽率95%以上の高性能素材を使用し、日常の外出からレジャーシーンまで紫外線をしっかりブロックする設計になっている。
お尻まで隠れるティアードフレアシルエットが特徴で、女性らしい雰囲気を演出しながら気になる部分を自然にカバーできる。
吸水速乾素材により、汗をかいても素早く乾きサラリと快適な着心地をキープ。真夏の強い日差しの下でも快適に過ごせる。
水陸両用仕様でプールや海はもちろん、普段の公園遊びや送り迎えにも活躍。幅広いシーンに対応する一枚となっている。
