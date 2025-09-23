２３日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比６．７４ポイント（０．１８％）安の３８２１．８３ポイントと反落した。

中国の金融政策が不安視される流れ。中国人民銀行（中央銀行）の潘功勝・総裁は２２日の会見で、米国は先週利下げしたが、中国の金融政策は国内の事情によるとして、利下げを急がない姿勢を強調した。２２日公表された実質的な政策金利となる９月の最優遇貸出金利「ローンプライムレート（ＬＰＲ）」に関しては、４カ月連続で据え置かれている。また、米長期金利の上昇基調が強まっていることもマイナス材料だ。そのほか、大型台風が経済に与える影響も懸念。猛烈な勢力の台風１８号（ラガサ）の接近を受け、広東省では深セン、珠海、仏山など複数都市が「五停」（授業停止、工事停止、生産停止、運行停止、営業停止）の実施を発表した。もっとも、下値を叩くような売りはみられない。当局が産業支援や「内巻」（過当競争）是正、消費刺激などの対策を強めていることなどが支えだ。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、ハイテク関連の下げが目立つ。携帯端末ＯＤＭ（相手先ブランドによる設計・生産）の華勤技術（６０３２９６／ＳＨ）が３．４％安、スーパーコンピューター世界大手の曙光信息産業（６０３０１９／ＳＨ）が２．４％安、電子機器メーカーの成都旭光電子（６００３５３／ＳＨ）が２．３％安、半導体製造装置の瑞芯微（６０３８９３／ＳＨ）が２．２％安、銅張積層板メーカー世界大手の広東生益科技（６００１８３／ＳＨ）が１．５％安で引けた。

医薬株も安い。昭衍新薬（６０３１２７／ＳＨ）が６．０％、薬明康徳（６０３２５９／ＳＨ）が３．９％、浙江華海薬業（６００５２１／ＳＨ）が３．２％、江蘇恒瑞医薬（６００２７６／ＳＨ）が１．９％、上海復星医薬集団（６００１９６／ＳＨ）が１．８％ずつ下落した。

不動産株もさえない。緑地ＨＤ（６００６０６／ＳＨ）が５．２％安、金地集団（６００３８３／ＳＨ）が４．６％安、新城控股集団（６０１１５５／ＳＨ）と信達地産（６００６５７／ＳＨ）がそろって３．６％安で取引を終えた。運輸株、素材株、消費関連株、自動車株、インフラ関連株、証券株なども売られている。

半面、銀行株はしっかり。中国工商銀行（６０１３９８／ＳＨ）が３．１％、中国建設銀行（６０１９３９／ＳＨ）が３．０％、中国農業銀行（６０１２８８／ＳＨ）が２．５％、中国銀行（６０１９８８／ＳＨ）が１．７％、中国郵政儲蓄銀行（６０１６５８／ＳＨ）と招商銀行（６０００３６／ＳＨ）がそろって１．５％ずつ上昇した。公益株、エネルギー株も買われている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が１．４７ポイント（０．５６％）安の２５９．０６ポイント、深センＢ株指数が７．８２ポイント（０．５８％）安の１３３９．９６ポイントで終了した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）