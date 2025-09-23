Image:Amazon.co.jp

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年9月23日は、高速データ転送と急速充電が同時にできるUGREEN（ユーグリーン）の「マグネット式3-in-1USB-Cカードリーダー」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

【3in1超万能！新型マグネット式】UGREEN SD カードリーダー 100W PD対応 SD4.0 UHS-II SDXCカード 最大10Gbpsで高速転送 パススルー 急速充電 マグネット式 カードリーダー iPhone 16・15シリーズに適用 2,685円 （33%オフ） Amazonで見る PR PR

スマホにピタッとくっつきます。UGREENのマグネット式USB-Cカードリーダーが2,685円に

UGREEN（ユーグリーン）の「マグネット式3-in-1USB-Cカードリーダー」が33%オフ。今なら、2,685円で購入できるチャンスですよ！

USB-C×1ポートに加えて、USB PD対応のUSB-C×1ポート、UHS-II対応のSDスロットとmicroSDスロットを搭載。

本体に強力なマグネットを内蔵しているから、MagSafeに対応したiPhoneシリーズの背面にピタッと吸着。

マグネットリングが同梱しているから、iPhone以外のスマホでも安心です。

カードリーダーをぶら下げずに使えるので、スマートさもアップ。データ転送しながらスマホで動画を視聴したり、メッセージを返信することも可能ですよ。

UHS-II対応で書き込み＆読み込みも高速。大切な写真や動画をストレスなく転送できますよ

UHS-IIに対応したスロットは、312MB/秒の最大読み取りおよび書き込み速度を実現。

高解像度の写真や4K動画などもSDカードとmicroSDカードへスムーズに転送ができます。

104MB/秒〜200MB/秒の旧規格カードとも互換性があり、安定したデータ転送が可能です。

使い方も簡単で本体にSD・microSDカードを挿入し、付属のUSB-CケーブルをiPhoneに接続するだけ。USB-CポートのスマホやiPad、MacBookシリーズでも使えます。

カードを差し込み、少し押すだけで取り出しできるのでラクラク。大切なデータをしっかり保護してくれるカードリーダーです。

最大100W出力で充電も可能。データ転送と充電が同時にできる優れモノです

USB PD対応のUSB-Cポートは最大100Wの出力で充電ができるのも嬉しいポイント。

これ1台でデータ転送をしながら充電もできるので、持ち歩くアイテムが減らせるのも有難いですね。

機能性抜群なのにコンパクトで軽量。カバンに入れてもかさばらないから、旅行先でも使えて便利ですよ。

なお、上記の表示価格は2025年9月23日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

Source: Amazon.co.jp