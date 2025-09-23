俳優の北村匠海（27）が22日、自身のインスタグラムを更新。「にじいろカルテ」の共演者との“再会”ショットを披露し、反響を呼んでいる。

モノクロの3人の後ろ姿のショットを1枚アップ。

「左から ブチギレおかっぱ看護師 くせにポイント第1位外科医 とにかく野菜を切れない内科医です」と記し、ドラマ「にじいろカルテ」で女優の高畑充希、俳優の井浦新との姿であることを明かした。

この日、井浦も「虹ノ村診療所の凸凹トリオは今も仲良く元気にしてますよ〜 みんなの心に虹がかかりますように」とつづり、3人の後ろ姿を投稿していた。

この投稿に、2・5万件を超える「いいね」の反響。「新さんに続いて ブチギレおかっぱ看護師にまた会いたい」「懐かしい 仲良し現在は最高です」「素敵すぎる」「最高の3ショット」「ほんといい写真でいい関係」「みんなにまた会いたいです」「ぶちぎれおかっぱ看護師元気そう」「続編観たいです」「3人の後ろ姿最高すぎます」「虹の歌、また聴きたいです」などのコメントが寄せられている。

「にじいろカルテ」は21年1月期にテレビ朝日で放送された連続ドラマ。人気脚本家・岡田惠和が初めて手掛ける医療ドラマで、高畑充希が主演し、虹の村診療所で働きながら自身の病とも向き合っていく物語。高畑演じる内科医・紅野真空とともに、北村演じる看護師・蒼山太陽、井浦新演じる外科医の浅黄朔が虹ノ村診療所で働いていた。