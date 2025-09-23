メイクアップフォーエバー新作♡自由な表現を叶えるカラーアイテムコレクション

2025年10月1日(水)、メイクアップフォーエバーから新たな表現の可能性を広げるカラーアイテムが登場します。鮮やかな発色でマルチユースに使える「アーティスト カラークリーム」や、12色入りで自由にブレンドできる「アーティスト カラーパレット」、さらにプロ仕様の「ダブルエンドアイブラシ262」もラインナップ。遊び心あふれる秋のメイクにぴったりの新作です。

マルチに使えるアーティスト カラークリーム

価格：4,950円（税込）



「アーティスト カラークリーム」は、アイ・フェイス・ボディに使えるマルチユースな高発色クリーム。

ラインを描いたり、ぼかしたりと使い方は自由自在で、一塗りで鮮やかな色が持続します。ウォータープルーフ＆スウェットプルーフ処方で色移りしにくく、アートな表現を思いのままに♡

色数：全6色（01／03／04／05／06／07）

内容量：4g

全国発売日：2025年10月1日(水)

自由な発想を叶えるカラーパレット

価格：14,850円（税込）

「アーティスト カラーパレット」は、高発色で12色が詰まったマルチユースタイプ。シアーから大胆な仕上がりまで調整でき、フェイスやボディはもちろん、リップメイクのアクセントとしても活躍します。

ブレンドしやすいテクスチャーで、無限の表現を楽しめます♪

商品名：アーティスト カラーパレット

色数：全1種（12色入り）

内容量：24g

全国発売日：2025年10月1日(水)

プロ仕様の仕上がりを叶えるブラシ

価格：5,000円（税込5,500円）



「ダブルエンドアイブラシ262」は、丸みのある毛先でアイシャドウを自然にぼかせる一方、ストレートの毛先でラインを正確に引ける2WAY仕様。

1本でアイメイクの幅が広がる、メイク好き必携のツールです。

全国発売日：2025年10月1日(水)

数量限定プレゼント特典も！

全国直営店・百貨店カウンターにて「アーティスト カラークリーム」と「ダブルエンドアイブラシ262」を1点ずつ購入した方には、プロフェッショナルマスカラのサンプルを数量限定でプレゼント。

なくなり次第終了なので早めにチェックしてみて♡

新しい季節を彩るカラーアイテムで遊んで♡

メイクアップフォーエバーの新作「アーティスト カラークリーム」「アーティスト カラーパレット」、そして「ダブルエンドアイブラシ262」は、アートのような自由なメイクを楽しみたい女性にぴったり。

鮮やかな発色と自在な使い方で、日常も特別な日も彩ってくれます。今秋は、自分だけの表現を解き放つカラーアイテムで、新しいメイクに挑戦してみませんか？