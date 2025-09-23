メイクアップフォーエバー新作♡自由な表現を叶えるカラーアイテムコレクション
2025年10月1日(水)、メイクアップフォーエバーから新たな表現の可能性を広げるカラーアイテムが登場します。鮮やかな発色でマルチユースに使える「アーティスト カラークリーム」や、12色入りで自由にブレンドできる「アーティスト カラーパレット」、さらにプロ仕様の「ダブルエンドアイブラシ262」もラインナップ。遊び心あふれる秋のメイクにぴったりの新作です。
マルチに使えるアーティスト カラークリーム
価格：4,950円（税込）
「アーティスト カラークリーム」は、アイ・フェイス・ボディに使えるマルチユースな高発色クリーム。
ラインを描いたり、ぼかしたりと使い方は自由自在で、一塗りで鮮やかな色が持続します。ウォータープルーフ＆スウェットプルーフ処方で色移りしにくく、アートな表現を思いのままに♡
色数：全6色（01／03／04／05／06／07）
内容量：4g
全国発売日：2025年10月1日(水)
キャンメイクから新作ルージュ♡とろけるツヤで長時間キレイ唇に
自由な発想を叶えるカラーパレット
価格：14,850円（税込）
「アーティスト カラーパレット」は、高発色で12色が詰まったマルチユースタイプ。シアーから大胆な仕上がりまで調整でき、フェイスやボディはもちろん、リップメイクのアクセントとしても活躍します。
ブレンドしやすいテクスチャーで、無限の表現を楽しめます♪
商品名：アーティスト カラーパレット
色数：全1種（12色入り）
内容量：24g
全国発売日：2025年10月1日(水)
プロ仕様の仕上がりを叶えるブラシ
価格：5,000円（税込5,500円）
「ダブルエンドアイブラシ262」は、丸みのある毛先でアイシャドウを自然にぼかせる一方、ストレートの毛先でラインを正確に引ける2WAY仕様。
1本でアイメイクの幅が広がる、メイク好き必携のツールです。
全国発売日：2025年10月1日(水)
数量限定プレゼント特典も！
全国直営店・百貨店カウンターにて「アーティスト カラークリーム」と「ダブルエンドアイブラシ262」を1点ずつ購入した方には、プロフェッショナルマスカラのサンプルを数量限定でプレゼント。
なくなり次第終了なので早めにチェックしてみて♡
新しい季節を彩るカラーアイテムで遊んで♡
メイクアップフォーエバーの新作「アーティスト カラークリーム」「アーティスト カラーパレット」、そして「ダブルエンドアイブラシ262」は、アートのような自由なメイクを楽しみたい女性にぴったり。
鮮やかな発色と自在な使い方で、日常も特別な日も彩ってくれます。今秋は、自分だけの表現を解き放つカラーアイテムで、新しいメイクに挑戦してみませんか？