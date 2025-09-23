価格が安いと思う「首都圏のレンタカー会社」ランキング！ 2位「タイムズカーレンタル」、1位は？【2025年調査】
レンタカー選びで気になるのは、やはりコストパフォーマンス。お得な料金プランや割引制度、短時間利用に便利な価格設定など、リーズナブルに利用できる首都圏のレンタカー会社はどこなのでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年9月2〜4日の期間、全国10〜70代の男女288人を対象に、首都圏のレンタカー会社に関するアンケートを実施しました。
その中から、価格が安いと思う「首都圏のレンタカー会社」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「15分刻みで料金が発生するため安く乗れる」（30代女性／埼玉県）、「ちょっと乗って返すくらいであればいちばんコスパは良い」（40代女性／兵庫県）、「時間など料金体系がわかりやすくて安い」（40代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
回答者からは「短時間や低価格プランが充実しており、コスパが良いと感じるから」（30代女性／東京都）、「ワンデーだと他社に比べてかなり安い料金設定だと思います」（40代男性／千葉県）、「軽自動車なら12時間で2,500円前後で借りられるので」（50代男性／広島県）といった声が集まりました。
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：タイムズカーレンタル／55票全国の主要駅や市街地を中心に拠点を持ち、カーシェアサービス「タイムズカー」と連携した柔軟な利用プランが魅力のレンタカーサービス。短時間から気軽に借りられる時間単位の料金設定や、長時間利用向けの割引制度など、コストパフォーマンスを重視するユーザーに適しています。スマートフォンや会員アプリからの予約・変更がスムーズで、急な予定にも対応しやすいのも特長です。
1位：ニコニコレンタカー／99票業界でも屈指の低価格を実現しているレンタカーサービス。自社保有の中古車を有効活用することでコストを抑えつつ、車両の清掃や法定点検・整備をしっかり行い、安心して利用できる状態を保っています。全国各地にある加盟店ネットワークを活かし、短時間から長時間まで幅広いプランを提供している点も魅力です。
