23日（火）、ロッテ浦和球場でのイースタン・リーグ、対ロッテ戦。西武の先発投手は松本航、対するロッテの先発投手は中村亮太。

5回表、ここまで両軍無得点のまま進んだ試合がついに動く。是澤涼輔の安打などで二死満塁とし、村田怜音の打席で暴投の間に三塁ランナーが帰り先制。さらに二死二・三塁から、村田の適時打で1点を追加。待望のリードを奪う。

援護をもらった松本は5回裏、2つの四球で二死一・三塁とされたものの無失点で切り抜けた。

6回表、是澤涼輔、齋藤大翔の四球などで二死一・二塁とし、平沢大河の適時二塁打で2点を追加。4対0とした。

6回裏、松本は一死二塁から宮崎竜成に本塁打を浴び2点を奪われる。4対2となる。

7回裏、松本は石川慎吾に死球、富山紘之進に安打を浴びるなど、一死一・二塁とされたところで降板。6回1/3、103球、5安打、4奪三振、2四球、1死球、2失点の投球内容だった。2番手として登板した森脇亮介は2アウトを奪いこの回を終了させた。

2点リードで迎えた8回表、一死から是澤涼輔がレフトへのソロを放ち1点を追加。終盤に貴重な追加点を挙げた。

3点リードの9回裏、4番手の田村伊知郎が登板。石垣雅海、石川慎吾、和田康士朗を三者凡退に打ち取った。

西武はロッテに5対2で勝利した。

