¡Ö¿ÈÄ¹¹â¤¤¤ó¤À¡Ä¡×¶ÄÅ·¡ªÏÃÂê¥É¥é¥Þ½Ð±é¤Î¿Íµ¤ÇÐÍ¥à206¥»¥ó¥Á¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¡Ö¸ª¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤ë¡×¡Ö¤¹¤´¤¤!¡×¤ÎÀ¼
¡Ö¥×¥íÁª¼ê¤ÈÊÂ¤ó¤ÇÁ´¤¯¸«Îô¤ê¤·¤Ê¤¤♡¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤¬206¥»¥ó¥Á¤ÎÍÌ¾¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¡Ä¡£¹â¿ÈÄ¹ºÝÎ©¤Ä2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î¾±»Ê¹ÀÊ¿¡£¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ë¡¼¥× B.LEAGUE 2025-26 SEASON TIPOFF ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡×¤ËSNS¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¡¡¡ÖÁ´¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¤½¤ì¤Ï¤Þ¤¿ÊÌ¤Îµ¡²ñ¤Ç!!¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¡¢ÅÏî´ÍºÂÀ¤é11Ì¾¤ÎÁª¼ê¤È¤½¤ì¤¾¤ì¸ª¤òÊÂ¤Ù¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿ÈÄ¹206¥»¥ó¥Á¤ÎÅÏî´¤ÎÎÙ¤Ç¡¢188¥»¥ó¥Á¤Î¾±»Ê¤¬¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¡¢ÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¿ô¡¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¤!¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¿ÈÄ¹¹â¤¤¤ó¤À¤Ê¤¡¡×¡Ö¿ä¤·¤Î¹ÀÊ¿¤¯¤ó¤¬¡¢¥¹¥¿¡¼¥×¥ì¥¤¥ä¡¼ÅÏîµÁª¼ê¡¢¥Û¡¼¥¥ó¥½¥óÁª¼ê¡¢ÉÙ±ÊÁª¼ê¤¿¤Á¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤ë¡£´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Ð¥¹¥±Áª¼ê¤ÈÂ½¿§¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤¹¤´¤¤¤Ê¡×¡Ö¥×¥í¥Ð¥¹¥±Áª¼ê¤ÈÊÂ¤ó¤ÇÁ´¤¯¸«Îô¤ê¤·¤Ê¤¤Ä¹¿È♡¡×¡ÖÁª¼ê¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¿ÈÄ¹¤ÇÁÇÅ¨¤¬Áý¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÁª¼ê¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤âÁ´Á³°ãÏÂ´¶¤Ê¤¤¤Î¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹♡¥¿¥«¤Á¤ã¤ó¤Ï¤ä¤Ã¤ÑÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¾±»Ê¤Ï19Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö40¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤¿¤¤10¤Î¤³¤È¡×(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ)¤Ë½Ð±é¡£¼ç±éŽ¥É÷´Ö½Ó²ð¡¢¥Þ¥ß¥¿¤Ë¤è¤ëÌ¡²èºîÉÊ¤ò¼Â¼Ì²½¤·¤¿BL(¥Ü¡¼¥¤¥º¥é¥Ö)¥É¥é¥Þ¤ÎÆ±ºî¤Ï¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖTVer Áí¹ç&¥É¥é¥Þ¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Î1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£