女優の飯島直子（57）が23日までに自身のインスタグラムを更新。人気タレントのライブを見に行った際に出会った芸能人との集合ショットを披露した。

「きのうはひさしぶりのソロ活 有楽町まで 柳沢センパイの初ソロライブ『柳沢慎吾劇場』を見てきました」と回顧。「ソロ活のひとがたくさんいて思わぬソロ活者 大集合に」とつづると、客席での自身とタレントの島崎和歌子、松本明子の3ショットをアップした。

「最初から最後の最後まで 会場が笑いの渦でした まさかのナミダしてしまう場面も。本当にすばらしいライブでした 次回あった際にはぜひ 幸せなキモチになれます」と絶賛し、ライブ後の柳沢と、自身や島崎、松本、同じくライブに訪れたお笑いコンビ「ウッチャンナンチャン」の南原清隆、お笑いタレントのビビる大木、平野ノラ、男性デュオ「スキマスイッチ」大橋卓弥らの集合ショットを投稿した。

「その後は、ソロ活者のセンパイ達と夕飯を食べに行きましたよ 名司会者、トークの達人ばかりで 話し尽きることなく 楽しい時間を過ごせました 南原センパイ、ご馳走さまでした ずっと変わらない優しいかたです 松本あっこさんに島崎和歌ちゃん 大木くん、焼肉屋さんに6時間 ありがとうございました」などとつづった。

飯島の投稿に、フォロワーからは「みなさんとっても楽しそうな笑顔」「美しい！」「ナンちゃん居るー！素敵な集合写真」といった反響が寄せられている。