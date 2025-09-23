◆イースタン・リーグ ヤクルト４ｘ―３巨人（２３日・戸田）

昨年４月に受けた「左肘内側側副靱帯（じんたい）再建術」（通称トミー・ジョン＝ＴＪ手術）から復帰した巨人の育成・代木大和投手が、イースタン・ヤクルト戦に先発。４回８安打３失点、２奪三振で降板した。

２回に山瀬の適時打で先取点をもらったが、その裏に２死から中川に甘く入ったカットボールを捉えられて左越えに同点ソロを被弾。さらに４回は１死満塁のピンチから２者連続の適時打を許し、５安打で２点を勝ち越されてこの回限りで降板となった。

試合後、桑田２軍監督は８１球を投げて順調に球数が伸ばせていることは収穫とした一方、「課題は制球力と、打者を打ち取る投球術や試合の流れを読む力。２死後に本塁打を打たれるなど、３者凡退が一度もなく、良い流れをつくることができなかった」と指摘した。

代木はプロ２年目の２３年に１軍デビュー。救援で１３登板、防御率５・４０をマークしたが、昨年４月にＴＪ手術を受けてリハビリに入った。約１年１１か月のリハビリを経て６月１７日の３軍戦で実戦復帰。その後１５５キロをマークするなど成長を示し、この日が２軍戦では今季３度目の先発マウンドだった。