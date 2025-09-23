ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 観光客でにぎわう陽関風景区 中国甘粛省敦煌市 観光客でにぎわう陽関風景区 中国甘粛省敦煌市 観光客でにぎわう陽関風景区 中国甘粛省敦煌市 2025年9月23日 16時31分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ２０日、陽関風景区を訪れた観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮） 【新華社敦煌9月23日】中国の国慶節連休を前に、甘粛省敦煌市が観光シーズンを迎えた。多くの観光客が市内の陽関風景区で悠久の文化を堪能している。２０日、陽関風景区を訪れた観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）２０日、陽関風景区を訪れた観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）２０日、陽関博物館を見学する観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）２０日、陽関風景区を訪れた観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）２０日、陽関博物館を見学する観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）２０日、陽関風景区を訪れた観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）２０日、陽関風景区を訪れた観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）２０日、陽関博物館を見学する観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）２０日、陽関風景区を訪れた観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）２０日、陽関博物館を見学する観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）２０日、陽関風景区を訪れた観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮） リンクをコピーする みんなの感想は？